Экономические последствия санкций из-за спецоперации в Донбассе для россиян: главное

Густаво Зырянов / Сиб.фм

На фоне российской спецоперации на Украине западные страны ввели против России ряд санкций.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Сиб.фм собрал все, что нужно знать россиянам об экономических последствиях санкций.

Санкции против Центробанка

Из-за санкций Запада Центробанк повысил ключевую ставку до 20 %. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что все российские банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны.

Ставки по уже выданным кредитами и ипотекам не изменятся.

Граждане смогут свободно пользоваться всеми картами банков, попавших под санкциями, на территории России.

Торговый сектор

Еще один блок санкций против России был принят в сфере торговли. Белый дом надеется, что это поможет ограничить военно-промышленный и торговый потенциал России.

Сейчас россияне начали ощущать нехватку автомобилей. Иностранные автоконцерны отреагировали на ситуацию вокруг Украины и приостановили поставки автомобилей или комплектующих для их производства в РФ. Это бренды немецкой группы Volkswagen, американского концерна General Motors и британской компании Jaguar Land Rover.

Закрытое небо

Страны Еврособза, Великобритания, Канада, Албания, Северная Македония, Исландия и Норвегия закрыли небо для российских самолетов. Многие европейские компании, например финская Finnair и французская Air France, временно приостановили полеты Россию.

Из-за этого российские авиакомпании будут вынуждены поднять цены на авиаперелеты.

Кроме того, 90% российского авиапарка составляют иностранные самолеты – американские «боинги» и европейские «эрбасы», пишет «МК». ЕС запретил поставки российским авиакомпаниям самолетов Airbus. Все воздушные суда, находящиеся в лизинге, должны быть в течение месяца возвращены лизингодателю. Запрещается поставка комплектующих, а также страховка и ремонт тех машин, которыми российские авиакомпании владеют напрямую. Это может привести к тому, что россиянам придется пересесть на поезда – самолетов просто не будет.

Продовольствие

На фоне санкций у бизнеса возникли проблемы с некоторыми операциями, «Известия» сообщают, что производители уже ищут замену импортному сырью. Однако к дефициту продуктов на рынке это не приведет. Минсельхоз заявил, что внутренний рынок надежно защищен. Россия обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой, сахаром, растительным маслом и всеми основными продуктами, отметили в ЕР.

При этом стоимость продуктов питания вырасти все-таки может, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.