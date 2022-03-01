Есть и не толстеть: фитнес-тренер дала рецепт блинов на Масленицу без муки и сахара

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Совсем скоро начнётся блинная неделя. В эти дни многие начнут готовить вкусные блинчики. Но как сделать так, чтобы они оказались не только вкусными, но и полезными? Своими рецептами ПП-блинов поделилась фитнес-тренер из Барнаула Антонина Пивоварова.

Яичные блинчики

Ингредиенты для теста: 3 яйца, специи морская соль, перец (рассчитано на две порции).

Ингредиенты для начинки: сыр рикотта, помидор, свежая зелень, слабосолёная рыба. Всё смешиваем и фаршируем блины.

Способ приготовления: взбить венчиком все ингредиенты для теста и выпекать на сковороде на медленном огне, как обычные блины. Предварительно сковороду нужно смазать оливковым маслом. Затем фаршируем начинкой.

Рисовые блинчики

Ингредиенты: куриные яйца – 2 шт.; заменитель сахара – 2 ст. л.; соль морская — 0,5 ч. л.; молоко 2,5 % жирности – 300 мл; вода горячая – 150 мл; рисовая мука – 140 гр; масло растительное — 2 ст. л.

Способ приготовления: взбить яйца, добавить к ним специи, молоко, затем влить горячую воду (но не кипяток), в конце добавить рисовую муку. Всё взбить венчиком и добавить растительное масло. Даём немного постоять тесту. Затем выпекаем на сковороде.

Ингредиенты для начинки: творог, натуральный йогурт, спелый банан. Делаем однородную массу и начиняем блины. Сверху трём горький шоколад.

Сырные блины с зеленью

Ингредиенты: сыр твёрдый – 100 гр; рисовая мука – 2 ст. л.; сметана обезжиренная – 2 ст. л.; яичный белок – 1 шт.; зелень – пучок; соль – 1/3 ч. л.

Способ приготовления: натереть сыр на тёрке и порезать зелень. Смешать муку с яичным белком и добавить сметану. Взбить смесь миксером или блендером. Насыпать в тесто тёртый сыр, зелень и соль. Всё перемешать. Сковороду нагреть и смазать дно маслом. Затем начинаем жарить блинчики на небольшом огне с двух сторон.

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