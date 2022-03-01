Новосибирский депутат назвал санкции войной против России

Депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов заявил, что в отношении России развязана война с помощью «экономической удавки».

Запад ведёт экономическую войну с Россией, заявил депутат из Новосибирска Ростислав Антонов. По его словам, цель «коллективного Запада» — дестабилизировать ситуацию внутри страны, спровоцировать протесты и помешать российской армии выполнить задачи по денацификации Украины.

«Иллюзий тут быть не должно. То есть с нами ведётся война на уничтожение, а потому и ответные действия должны соответствовать масштабу события», — отметил Антонов.

При этом депутат привёл ряд мер, которые, по его мнению, должны быть приняты российскими властями. Во-первых, подчеркнул Антонов, необходимо прекратить транзит газа через украинскую ГТС. Во-вторых, запретить экспорт всех товаров на Украину, способных укрепить обороноспособность страны. В-третьих, наложить арест на все активы иностранных государств, объявивших санкции в отношении РФ. Наконец, в отношении отношении иностранных юридических лиц должен быть наложен арест на собственность находящуюся на территории РФ, отметил депутат.

«Ставки настолько высоки, что нужно отложить все наши вечные споры и склоки и выполнить общую задачу — обеспечить надёжный тыл русским солдатам и офицерам, помочь им как можно скорее завершить страшную и тяжелую работу и вернуться домой с победой», — резюмировал Антонов.

Напомним, ранее новосибирские перевозчики грузов объявили о намерении приостановить работу транспортных предприятий на фоне санкций Запада в отношении России.







