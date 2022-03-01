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Новосибирский депутат назвал санкции войной против России

Фото Новосибирский депутат назвал санкции войной против России
Фото Новосибирский депутат назвал санкции войной против России

Депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов заявил, что в отношении России развязана война с помощью «экономической удавки».

Запад ведёт экономическую войну с Россией, заявил депутат из Новосибирска Ростислав Антонов. По его словам, цель «коллективного Запада» — дестабилизировать ситуацию внутри страны, спровоцировать протесты и помешать российской армии выполнить задачи по денацификации Украины.

«Иллюзий тут быть не должно. То есть с нами ведётся война на уничтожение, а потому и ответные действия должны соответствовать масштабу события», — отметил Антонов.

При этом депутат привёл ряд мер, которые, по его мнению, должны быть приняты российскими властями. Во-первых, подчеркнул Антонов, необходимо прекратить транзит газа через украинскую ГТС. Во-вторых, запретить экспорт всех товаров на Украину, способных укрепить обороноспособность страны. В-третьих, наложить арест на все активы иностранных государств, объявивших санкции в отношении РФ. Наконец, в отношении отношении иностранных юридических лиц должен быть наложен арест на собственность находящуюся на территории РФ, отметил депутат.

«Ставки настолько высоки, что нужно отложить все наши вечные споры и склоки и выполнить общую задачу — обеспечить надёжный тыл русским солдатам и офицерам, помочь им как можно скорее завершить страшную и тяжелую работу и вернуться домой с победой», — резюмировал Антонов.

Напомним, ранее новосибирские перевозчики грузов объявили о намерении приостановить работу транспортных предприятий на фоне санкций Запада в отношении России.




 

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Автор:
Павел Тиунов

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