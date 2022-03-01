Новосибирский лётчик-испытатель Барсук прокомментировал авиационные санкции против России

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Лётчик-испытатель из Новосибирска, директор СибНИА Владимир Барсук рассказал, как изменится авиация России после санкций.

27 февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство своих стран для любых самолётов России. 28 февраля страны Евросоюза наложили эмбарго на поставки в Россию технологий и товаров для авиационного и космического сектора. Новосибирский лётчик-испытатель, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации Владимир Барсук рассказал, каким образом такие санкции отразятся на гражданской авиации страны.

По словам Владимира Барсука, пока надо дождаться окончательного списка санкций, так как на данный момент ситуация меняется ежедневно.

«У нас прочная страна, которая справится со всеми проблемами. Наш народ всегда отличался сообразительностью и смекалкой», —

считает лётчик.

Владимир Барсук уточнил: в распоряжении авиации России есть необходимое производство, профессиональные инженеры и все требующиеся аналоги.

«Мы строим самолёты и сами, просто надо будет спокойно сесть и перенастроить производство на требуемый темп», — дополнил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации.

Также мужчина провёл параллель с более ранними событиями в истории страны.

«Например, мы перестраивали производство и в 41-м [1941. — Прим. ред.] — и уже в 1943 году летали на выдающихся истребителях», —

рассказал Владимир Барсук.

По его словам, в годы Отечественной войны в распоряжении советских лётчиков были самолёты, чьи двигатели являлись аналогичными копиями двигателя американского бомбардировщика Cyclop.

Ранее лётчик-испытатель рассказал Сиб.фм, как прошёл первый полёт легкомоторного самолёта «Байкал» — разработки екатеринбургских инженеров, созданной для замены Ан-2, а также поделился опытом аналогичной разработки сибирских конструкторов.

В 2020 году новосибирский лётчик принимал участие в параде, прошедшем в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ. О сложности такого авиационного маршрута он рассказал Сиб.фм.