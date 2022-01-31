«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА

Фото с сайта СибНИА им. Чаплыгина, скриншот из видео на YouTube

Лётчик-испытатель, директор СибНИА Владимир Барсук в беседе с журналистом Сиб.фм отреагировал на первый полёт легкомоторного самолёта «Байкал» и рассказал об аналогичной разработке сибирских конструкторов.

Первый полёт самолёта «Байкал», который призван заменить легендарные советские «кукурузники» Ан-2, прошёл без отклонений, заявил директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук. По его словам, аналогичная разработка от сибирских специалистов не выдержала конкуренции, но продолжает ждать своего часа.

30 января стало известно, что в Екатеринбурге состоялся первый полёт легкомоторного самолёта ЛМС-901 «Байкал», разработанного компанией «Байкал-Инжиниринг». Разработка в рамках контракта с Минпромторгом РФ предназначается для внутреннего авиасообщения и впоследствии должна заменить легендарные советские «кукурузники» Ан-2. «Байкал» взлетел с аэродрома в Екатеринбурге, полёт длился около 25 минут на высоте 500 м. По словам разработчиков, самолёт был протестирован на устойчивость и управляемость в воздухе. Испытание было пройдено успешно.

«Слава богу, что он полетел. Всё прошло нормально, без отклонений, в штатном режиме. Полёт был выполнен безопасно и профессионально. Надеемся, что в ближайшем будущем «Байкал» будет сертифицирован, выйдет в серийное производство и поэтапно начнёт заменять «кукурузники», – заявил Сиб.фм директор СибНИА Владимир Барсук.

Он отметил, что несколько лет назад в рамках конкурса, проводимого Минпромторгом, «Байкал» конкурировал с разработкой СибНИА – проектом под названием ТВС-2ДТС, который Барсук называет летающей лабораторией.

«Наш самолёт оказался хуже, чем «Байкал»: у нас другой вес, он другого класса, выполнен из других материалов. Технологические решения, которые были возможны, мы продемонстрировали в полёте, в воздухе. Однако пока было принято, наверное, объективное и правильное решение сориентироваться на екатеринбургский самолёт», – пояснил Барсук.

При этом директор СибНИА подчеркнул, что время ТВС-2ДТС пока не пришло: не исключено, что в будущем «найдётся изготовитель, разработчик, который, возможно, заинтересуется этим проектом и дальше будет развивать эту тему».

Напомним, летом 2021 года летающую лабораторию на базе Як-40 от СибНИА представили на выставке МАКС-2021.