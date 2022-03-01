Новосибирский наркодиспансер поднял цены на медосмотр для лишённых прав автомобилистов

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Стоимость медобследования для лишённых прав водителей и автомобилистов с признаками наркологического заболевания в Новосибирском наркодиспансере выросла, предупредили в пресс-службе областного Минздрава.

С 1 марта в России вступил в силу новый порядок получения разрешения на владение оружием и порядок выдачи медсправок для водителей. Стоимость обследований в Новосибирском областном клиническом наркологическом диспансере при прохождении оружейной и водительской комиссии не изменилась. Цена выросла только для тех водителей, которых лишили прав, и тех, у кого есть признаки наркологического заболевания, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Так, в рамках оружейной комиссии стоимость медобследования по-прежнему составляет 3 735 рублей. В стоимость входит осмотр врачом-психиатром-наркологом и химико-токсикологическое исследование биосреды (мочи) на наркотические вещества и на маркер употребления алкоголя этилглюкуронид (ХТИ).

Лицам с подозрением на злоупотребление алкоголем придётся заплатить уже 7 675 рублей. В сумму включено обследование врачом-психиатром-наркологом и ХТИ, а также исследование крови на содержание белковых фракций CDT.

В рамках стандартной водительской комиссии стоимость обследования, как и прежде, составляет 750 рублей, а для водителей, лишённых права управления транспортным средством — 4 250 рублей.

Автомобилисты, имеющие признаки наркологического заболевания, должны будут заплатить уже 8 190 рублей за счёт добавления ХТИ.