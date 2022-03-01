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Новосибирский наркодиспансер поднял цены на медосмотр для лишённых прав автомобилистов

Фото Новосибирский наркодиспансер поднял цены на медосмотр для лишённых прав автомобилистов
Фото Новосибирский наркодиспансер поднял цены на медосмотр для лишённых прав автомобилистов

Фото с сайта nond.mznso.ru

Стоимость медобследования для лишённых прав водителей и автомобилистов с признаками наркологического заболевания в Новосибирском наркодиспансере выросла, предупредили в пресс-службе областного Минздрава.

С 1 марта в России вступил в силу новый порядок получения разрешения на владение оружием и порядок выдачи медсправок для водителей. Стоимость обследований в Новосибирском областном клиническом наркологическом диспансере при прохождении оружейной и водительской комиссии не изменилась. Цена выросла только для тех водителей, которых лишили прав, и тех, у кого есть признаки наркологического заболевания, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Так, в рамках оружейной комиссии стоимость медобследования по-прежнему составляет 3 735 рублей. В стоимость входит осмотр врачом-психиатром-наркологом и химико-токсикологическое исследование биосреды (мочи) на наркотические вещества и на маркер употребления алкоголя этилглюкуронид (ХТИ).

Лицам с подозрением на злоупотребление алкоголем придётся заплатить уже 7 675 рублей. В сумму включено обследование врачом-психиатром-наркологом и ХТИ, а также исследование крови на содержание белковых фракций CDT.

В рамках стандартной водительской комиссии стоимость обследования, как и прежде, составляет 750 рублей, а для водителей, лишённых права управления транспортным средством — 4 250 рублей.

Автомобилисты, имеющие признаки наркологического заболевания, должны будут заплатить уже 8 190 рублей за счёт добавления ХТИ.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
Новосибирск
водители
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