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Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам на фоне санкций

Фото Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам на фоне санкций
Фото Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам на фоне санкций

Фото Густаво Зырянова

Национальная система платёжных карт (НСПК), являющаяся оператором всех банковских карт «Мир», обратилась к россиянам на фоне введённых экономических санкций.

Система платёжных карт (НСПК) выпустила обращение к жителям России по поводу обслуживания банковских карт «Мир». На фоне санкций в отношении ряда российских банков появились сообщения об ограничении работы Apple Pay и Google Pay. Это может привести к проблемам пользования платёжными системами Visa и Mastercard, сообщает издание PRIMPRESS.

Оператор всех банковских карт «Мир» пообещал россиянам, что работа таких карт будет проходить без сбоев, в обычном режиме. Угрозы блокировки нет.

В компании подчеркнули, что россияне смогут оплачивать покупки в интернете, а также совершать иные операции по картам внутри страны в прежнем режиме. Бесконтактная система оплаты покупок в магазинах сохранится, за исключением Apple Pay и Google Pay, которыми пользоваться будет нельзя.

По данным PRIMPRESS, держатели карт банков, которые попали под санкции, больше не смогут платить ими за границей. При этом в России никаких ограничений на оплату не будет.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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