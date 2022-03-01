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Попавшие под санкции банки прекратят выпуск карт Visa и Mastercard

Фото Попавшие под санкции банки прекратят выпуск карт Visa и Mastercard
Фото Попавшие под санкции банки прекратят выпуск карт Visa и Mastercard

Фото Сиб.фм

Подпавшие под блокирующие санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard.

Национальной системе платежных карт (НПСК) сообщила о запрете для части российских банков выпускать новые карты Visa и Mastercard. Это требование касается финансовых организаций, попавших под санкции.

Карты, которые были выданы до введения санкций, продолжат работать на территории России.

"По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", — сообщили в НПСК.

Кроме того, клиентам российских банков в полном объеме доступна национальная платежная система «Мир». Сервис Mir Pay функционирует в смартфонах на базе Android.

Напомним, ряд экономических санкций в отношении России был принят ЕС на фоне освободительной операции российских войск в Донбассе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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