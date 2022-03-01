Психолог рассказала о главном лайфхаке для самоподдержки россиян

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Психолог Гладышева предложила россиянам «заняться собой» и не обращать внимания на новости. Психолог Марина Гладышева в беседе с NEWS.ru посоветовала россиянам «заняться собой», а не обращать внимание на «выбивающие из адекватного состояния» новости, имея ввиду ситуацию вокруг военной спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Эксперт добавила, что «основной лайфхак» сейчас — «смотреть в свою жизнь».

Основной лайфхак — это смотреть в свою жизнь и в то, что происходит с человеком. Новостей сейчас много, и они могут выбивать из адекватного состояния. И если человек нестабилен сам по себе, то не стоит за ними следить и переживать. Здесь надо ограничивать себя простыми средствами и заняться своей жизнью. <...> Чтобы я ещё посоветовала — есть техники, которые могут успокоить человека, находящегося в состоянии паники. Есть методы дыхательные, которые могут помочь вывести человека из этого состояния, —

отметила Гладышева.

Психолог подчеркнула, что россиянам лучше не думать о том, на что они не могут повлиять, например, на курс доллара, а «если есть какие-то страхи за свои квартиры, вложения, кредиты — надо смотреть на это с позиции того, сможешь ли ты изменить это сейчас».

Если что-то угрожает жизнью и здоровью здесь и сейчас — то нужно решать эту проблему по мере важности. Если кажется, что человек постоянно находится в нагнетающем ощущении, то надо его отвлечь — выключить телевизор, ограничить поступление нагнетающих новостей, занять его другими делами, —

подытожила Гладышева.