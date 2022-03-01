Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 5 – 8 марта

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Новосибирской области, изменится в связи с празднованием Международного женского дня.

Так, 5 марта пригородные поезда будут курсировать по графику буднего дня.

6, 7 и 8 марта курсирование пригородных поездов – по графику выходного дня.

АО «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам: 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

С 1 марта банк оформляет вклады по ставке 22 % годовых. Сумма для размещения составляет от 30 тысяч до 10 млн рублей, срок – 91 день. Проценты будут выплачиваться в конце срока. При этом пополнение вклада и частичное снятие средств не предусмотрены.