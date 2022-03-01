Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 5 – 8 марта

Фото Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 5 – 8 марта
Фото Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 5 – 8 марта

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Новосибирской области, изменится в связи с празднованием Международного женского дня.

Так, 5 марта пригородные поезда будут курсировать по графику буднего дня.

6, 7 и 8 марта курсирование пригородных поездов – по графику выходного дня.

АО «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам: 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

С 1 марта банк оформляет вклады по ставке 22 % годовых. Сумма для размещения составляет от 30 тысяч до 10 млн рублей, срок – 91 день. Проценты будут выплачиваться в конце срока. При этом пополнение вклада и частичное снятие средств не предусмотрены.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

РЖД
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

34147
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
29770
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22906
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20960
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
19473
Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта
18711
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16395
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ