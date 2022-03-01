Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Сбер повысил ставки по депозитам и запустил новые валютные вклады

Фото Сбер повысил ставки по депозитам и запустил новые валютные вклады
Фото Сбер повысил ставки по депозитам и запустил новые валютные вклады

Фото: Сбер

С 1 марта 2022 года СберБанк повышает ставки по депозитам.

Таким образом, максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) составит 18 %, по СберВкладу – 16,5 % годовых, по вкладу Промо Управляй – 16 %.

Кроме того, с 1 марта банк предоставляет клиентам новые вклады в долларах США и евро. Они могут воспользоваться промо вкладами «Валютный Сохраняй» и «Валютный Управляй», по которым можно не только пополнять счёт вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка.

Данные решения были приняты в связи с повышением ключевой ставки Банком России.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

вклады
Сбербанк
валюта
депозит
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33987
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
29435
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22736
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20799
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
18118
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16276
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15770
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля