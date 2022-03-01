Сбер повысил ставки по депозитам и запустил новые валютные вклады

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С 1 марта 2022 года СберБанк повышает ставки по депозитам.

Таким образом, максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) составит 18 %, по СберВкладу – 16,5 % годовых, по вкладу Промо Управляй – 16 %.

Кроме того, с 1 марта банк предоставляет клиентам новые вклады в долларах США и евро. Они могут воспользоваться промо вкладами «Валютный Сохраняй» и «Валютный Управляй», по которым можно не только пополнять счёт вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка.

Данные решения были приняты в связи с повышением ключевой ставки Банком России.