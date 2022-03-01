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экономика

Сбербанк увеличил объём ипотеки почти на 40%

Фото Сбербанк увеличил объём ипотеки почти на 40%
Фото Сбербанк увеличил объём ипотеки почти на 40%

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Общий объём выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 года стал на 38,9% больше, чем за этот же период в прошлом году. С начала 2022 года было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 402,9 млрд рублей, при этом за первые два месяца 2021 года общая сумма составляет 289,9 млрд рублей.

В количественном выражении разница составила 12,6% в пользу показателей 2022 года: выдано 129,2 тысячи ипотечных кредитов против 114,6 тысячи кредитов в январе-феврале 2021 года.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

«Мы постоянно разиваем наши ипотечные продукты. Кроме того, в банке действуют выгодные ставки по программам господдержки — ниже установленных в постановлениях Правительства РФ. Плюс к действующим низким ставкам по льготным программам мы предоставляем дополнительные дисконты. Например, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%. Рост интереса к госпрограммам обусловлен расшрением ряда программ в 2021 году, в том числе на строительство или покупку частных домов и дополнительными выгодными условиями по ставкам. По льготным программам с начала года мы выдали больше 32,4 тыс. ипотечных кредита на сумму более 102 млрд рублей».

Лидером по объёму выдачи из программ господдержки в Сбербанке считается «Господдержка-2020». Она была запущена в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры в период пандемии. За всё время россияне оформили кредитов на сумму 992,5 млрд рублей.

На втором месте — программа ипотеки для семей с детьми. С 2018 года выдано кредитов на сумму 343 млрд рублей. Третье место у — «Дальневосточной ипотеки» — на 98,2 млрд рублей. По «Сельской ипотеке» Сбербанк выдал кредитов почти на 54,8 млрд рублей.

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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