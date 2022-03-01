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Спасенная новосибирскими ветеринарами собака на 4 биопротезах не полетит в Лондон из-за санкций

Фото Спасенная новосибирскими ветеринарами собака на 4 биопротезах не полетит в Лондон из-за санкций
Фото Спасенная новосибирскими ветеринарами собака на 4 биопротезах не полетит в Лондон из-за санкций

Ветклиника БЭСТ Новосибирск

Первая в мире собака с биопротезами, которые установили новосибирские врачи, не сможет улететь в Британию из-за санкций.

Новосибирские ветеринары первыми в мире установили собаке протезы сразу на четырех лапах. Вылеченное животное предполагалось отправить в Лондон к местной зоозащитнице, однако из-за санкций собака останется в России.

Зимой зоозащитники нашли в лесу на Кубани дворнягу с отрубленными лапами. Местные ветеринары предлагали усыпить животное, однако за дело взялись новосибирские врачи. Ветеринары из клиники «Бэст» провели уникальную операцию, установив собаке биопротезы сразу на четыре лапы. Искалеченная дворняга, которую назвали Моникой, стала первой в мире собакой с биопротезами на всех лапах.

Собака провела в новосибирской клинике полгода, выписать ее смогли только в феврале 2022 года. Дом для уникальной дворняжки нашелся в Лондоне – там ее ждала зоозащитница Кейси Карлин. Вылет должен был состояться 9 марта, однако из-за введенных против России санкций рейс отменили.

Краснодарские зоозащитники рассказали, что из-за приостановки авиасообщения между Россией и Великобританией собака пока останется в Краснодаре, сообщает АиФ-Новосибирск.

Тем временем в Новосибирске ветеринары провели аналогичную операцию, вживив три биопротеза дворняге Труди из Омска. Собаку нашли осенью 2020 года, сохранить удалось только три лапы – на них врачи и поставили протезы, напечатанные на 3D-принтере. Пока собака остается в новосибирской клинике, однако скоро отправится обратно в омский приют.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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