Спецоперация в Донбассе на 1 марта: Кадыров – о потерях на Украине и Лукашенко о планетарном конфликте

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

На Украине продолжается освободительная операция российских войск, объявленная 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Последние новости о военном конфликте и его последствиях для россиян – в материале Сиб.фм.

Последние новости о ситуации на Украине на 1 марта – в обзоре Сиб.фм.

«Эти парни выбрали стать героями»

Во вторник, 1 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о погибших и раненных на Украине среди уроженцев республики в ходе российской военной операции. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал Кадырова, речь идёт о двоих погибших и шести раненых.

Говоря о потерях, Кадыров подчеркнул, что «эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ – минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили».

Кроме того, по данным «Ленты.ру», губернатор Ульяновской области заявил о двух погибших на Украине бойцах ВДВ из региона.

Глава региона сообщил, что в ходе операции по демилитаризации Украины погибли два бойца из 31-й бригады воздушно-десантных войск, и предложил почтить их память минутой молчания.

Мариуполь в кольце

Тем временем Вооружённые силы РФ и Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) организовали для выезда жителей Мариуполя два гуманитарных коридора. Мариуполь можно покинуть до 2 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По словам Басурина, Россия готова к приёму граждан Мариуполя. Сам город 1 марта был взят в кольцо войсками ДНР при поддержке российских войск. Шесть населённых пунктов на мариупольском направлении за сутки перешли под контроль Народной милиции ДНР.

Лукашенко о планетарном конфликте

1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что конфликт может перерасти в планетарный, сообщает ТАСС со ссылкой на БелТА.

«Дай бог, чтобы он [серьёзный европейский конфликт] не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошёл в острую вооружённую фазу. Но что этому предшествовало?» – обозначил вопрос белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Запад ставил целью спровоцировать Белоруссию и Россию.

«Цель одна – спровоцировать нас, прежде всего Россию. И многие европейские политики не стесняются говорить об этом с трибуны уже сегодня», – сказал он.

Также белорусский лидер сообщил, что средства ПВО Белоруссии приведены в готовность, чтобы не допустить удара в спину ВС РФ.

Блокировка Mastercard

Во вторник, 1 марта, Mastercard сделала заявление об отключении нескольких российских банков от своей платёжной системы. Решение было принято в рамках «санкционных распоряжений», цитирует РБК главу компании Майкла Мибаха.

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платёжной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», – сказано в официальном заявлении руководителя Mastercard.