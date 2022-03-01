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общество

Учёные из Новосибирска создали композиты из коры берёзы для лечения рака

Фото Учёные из Новосибирска создали композиты из коры берёзы для лечения рака
Фото Учёные из Новосибирска создали композиты из коры берёзы для лечения рака

Фото pixabay.com

Группа учёных из Новосибирска и Красноярска разработала перспективные в лечении рака композиты из коры берёзы.

Новые композиты из коры берёзы, которые могут стать перспективным для фармакологии средством, помогающим лечить рак, разработали учёные из Новосибирска и Красноярска.

Речь идёт о материалах на основе дипропионата бетулина, пишет «Наука в Сибири». В отличие от обычного бетулина они растворимы в воде и в разы эффективнее разрушают раковые клетки.

В целях улучшения характеристик дипропионата бетулина специалисты решили дополнить его вспомогательным веществом арабиногалактаном. Полисахарид арабиногалактан из древесины лиственницы водорастворим и обладает антиоксидантной и иммуномодулирующей активностями.

Напомним, ранее учёные из Новосибирска разработали прибор, позволяющий выявлять коронавирус и другие заболевания с помощью выдоха.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

учёные
Новосибирск
рак
Красноярск
онкология
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