Учёные из Новосибирска создали композиты из коры берёзы для лечения рака

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Группа учёных из Новосибирска и Красноярска разработала перспективные в лечении рака композиты из коры берёзы.

Новые композиты из коры берёзы, которые могут стать перспективным для фармакологии средством, помогающим лечить рак, разработали учёные из Новосибирска и Красноярска.

Речь идёт о материалах на основе дипропионата бетулина, пишет «Наука в Сибири». В отличие от обычного бетулина они растворимы в воде и в разы эффективнее разрушают раковые клетки.

В целях улучшения характеристик дипропионата бетулина специалисты решили дополнить его вспомогательным веществом арабиногалактаном. Полисахарид арабиногалактан из древесины лиственницы водорастворим и обладает антиоксидантной и иммуномодулирующей активностями.

Напомним, ранее учёные из Новосибирска разработали прибор, позволяющий выявлять коронавирус и другие заболевания с помощью выдоха.