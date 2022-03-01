Учёные из Новосибирска создали композиты из коры берёзы для лечения рака

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Группа учёных из Новосибирска и Красноярска разработала перспективные в лечении рака композиты из коры берёзы.
Новые композиты из коры берёзы, которые могут стать перспективным для фармакологии средством, помогающим лечить рак, разработали учёные из Новосибирска и Красноярска.
Речь идёт о материалах на основе дипропионата бетулина, пишет «Наука в Сибири». В отличие от обычного бетулина они растворимы в воде и в разы эффективнее разрушают раковые клетки.
В целях улучшения характеристик дипропионата бетулина специалисты решили дополнить его вспомогательным веществом арабиногалактаном. Полисахарид арабиногалактан из древесины лиственницы водорастворим и обладает антиоксидантной и иммуномодулирующей активностями.
Напомним, ранее учёные из Новосибирска разработали прибор, позволяющий выявлять коронавирус и другие заболевания с помощью выдоха.
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