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общество

В Госдуме рассказали, почему Россия «обойдётся без голливудских фильмов»

Фото В Госдуме рассказали, почему Россия «обойдётся без голливудских фильмов»
Фото В Госдуме рассказали, почему Россия «обойдётся без голливудских фильмов»

Фото с сайта pixabay.com

Актриса Драпеко заявила, что россияне «пока обойдутся» без голливудских фильмов.

Отмена крупными зарубежными кинокомпаниями премьерных показов своих голливудских фильмов «не самая большая трудность» для России, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы (ГД) по культуры актриса Елена Драпеко. Парламентарий отметила, что от решения Sony, Warner Bros. и Walt Disney пострадают скорее всего прокатчики.

Я думаю, что это навредит не культуре, а прокату, скорее всего, кинотеатрам. А без американских фильмов, я думаю, обойдёмся пока, временно. Это не самая большая трудность, которую нам предстоит пережить, —

отметила депутат.

Накануне Sony приняла решение о приостановке выхода своих фильмов в прокат в России, в том числе и кинокартины «Морбиус». Официальной причиной назван гуманитарный кризис из-за военных действий на Украине.

О подобном решении заявила также компания Walt Disney — она приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Причиной стало проведение военной спецоперации на территории Украины. В компании также сообщили, что совместно с партнёрами они предоставляют необходимую гуманитарную помощь украинским беженцам.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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