В Новосибирске будут благоустроены парки «Каменка», «Заельцовский» и «Арена»

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

В этом году, после масштабной реконструкции, будет открыт парк «Заельцовский», а также парк «Арена» рядом с новой ледовой ареной. Завершающий этап работ на объектах начнется в апреле. В это же время приступят к реализации проекта парка в пойме реки Каменки. Эти планы обсуждались на аппаратном совещании мэра Анатолия Локтя.

По словам мэра, благоустройству этих парков уделено особое внимание. На сегодняшний день стоит задача – выполнить все намеченные планы. Также в этом году приступят к разработке концепции парка, который соединит в общее рекреационное пространство территорию от Бугринки до «Арены». Кроме того, сейчас ведётся разработка проекта «Инюшенский бор» и других.

Заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова отметила, что готовность Заельцовского парка составляет 87 %. Его благоустройство проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Здесь проведены новые системы освещения, электроснабжения и водоотведения, а также создан комплекс систем безопасности. Была произведена реконструкция главной аллеи, созданы дополнительные маршруты, экотропа, тропа для скандинавской ходьбы, продолжена велодорожка и смонтированы велопарковки, сделаны зоны детской игровой площадки, установлена парковая мебель, информационные стенды и высажены кустарники. Все работы планируют закончить до 1 июня.

Подходит к концу и строительство парка «Арена». Здесь уже выполнено вертикальное планирование территории, проложена дорожно-тропиночная сеть с покрытием из асфальта и плитки, согласно функциональному зонированию территории сформирована площадка парка.

«На площади 15 га появится ландшафтный парк с разнообразными спортивными локациями, маршрутами для бега, скандинавской ходьбы, катания на лыжах, коньках, роликах, велосипедах. Строительная готовность объекта – 50 %. В апреле работы продолжатся. В конце лета новосибирцы смогут посетить спортивно-рекреационный парк. Он станет одной из основных площадок новогодней столицы России 2022-2023 годов», – пояснила Анна Терешкова.

Кроме того, в 2021 году совершена масштабная подготовительная работа по проекту нового парка в Дзержинском районе в пойме реки Каменки. Так, были демонтированы металлические гаражи, проведены субботники и акции по очистке реки. В конце апреля здесь (на территории 20 га) приступят к обустройству пешеходные дорожки, велодорожки, установке малых архитектурных форм, устройству газонов, созданию новых спортивных площадок.

Как рассказала Анна Терешкова, сегодня подтверждено федеральное финансирование проекта по созданию парка в пойме реки Каменки. Ведутся переговоры с подрядчиком, чтобы начать работу.

Завершить строительство парка «Каменка» планируется в октябре следующего года. Сумма контракта составляет 299 млн рублей.