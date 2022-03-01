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В Новосибирске «Победа» предложила зрителям вернуть деньги за билеты после срыва проката «Бэтмена»

Фото В Новосибирске «Победа» предложила зрителям вернуть деньги за билеты после срыва проката «Бэтмена»
Фото В Новосибирске «Победа» предложила зрителям вернуть деньги за билеты после срыва проката «Бэтмена»

Фото с сайта vpobede.ru

Зрители, купившие билеты на спецпоказ фильма «Нуучча», который должен был состояться в «Победе» в Новосибирске 4 марта, могут вернуть деньги, поскольку мероприятие не состоится. Информация о перспективах проката «Бэтмена» появится в ближайшее время.

Новосибирский кинотеатр «Победа» 1 марта сообщил зрителям, что все показы фильма «Нуучча» режиссёра Владимира Мункуева отменяются.

«Мы очень надеемся всё же увидеть этот потрясающий фильм в кино и обсудить его с авторами. Давайте верить в лучшее!» — говорится в публикации в Instagram-аккаунте кинотеатра.

О перспективах проката крупных ожидаемых релизов, в том числе «Бэтмена» и «Морбиуса», в «Победе» обещают сообщить в ближайшее время и советуют следить за анонсами.

Там объяснили, что, несмотря на решение студии Warner Bros. об отмене проката «Бэтмена» в России из-за ситуации на Украине, пока не могут официально объявить о срыве премьеры.

«Без официального письма дистрибьютора не можем этого объявлять», — уточнили в «Победе».

Фото В Новосибирске «Победа» предложила зрителям вернуть деньги за билеты после срыва проката «Бэтмена» 2

В свете последних событий зрителям рекомендуют возвращать деньги за билеты. В кинотеатре отмечают, что лучше оформить именно возврат, поскольку даже если впоследствии тот или иной фильм появится в прокате, ранее приобретённые билеты будут недействительны. Инструкцию по возврату можно найти на сайте vpobede.ru.

От комментариев по поводу отмены проката «Бэтмена» в «Победе» пока воздержались.

Напомним, что вслед за Warner Bros. о приостановке показов своих фильмов на территории России также заявила компания Sony.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

кино
Новосибирск
премьера
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