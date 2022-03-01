В Новосибирске с 4 марта начнётся запись в детские сады

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1 марта в Новосибирске началось комплектование дошкольных образовательных организаций, запись в детские сады откроется с 4 числа, сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

Во вторник, 1 марта, в Новосибирске началось комплектование дошкольных образовательных учреждений. В пятницу, 4 числа, откроется запись в детские сады. В этот же день в районных администрациях и департаменте образования мэрии начнут выдавать путёвки, сообщил глава департамента Рамиль Ахметгареев.

По его словам, в 2022–2023 учебном году место в детсаду в Новосибирске должен получить каждый ребёнок, которому до 31 декабря текущего года исполнится три года.

«Будут выдаваться путёвки и в ясельные группы, их количество также вырастает. Прежде всего за счёт того, что мы закончили масштабную программу — строительство новых садов. Напоминаю, что за три года было построено 22 детских сада, дополнительный сад появился по программе «Жилище». Также за этот период мы совершили выкуп одного сада в Ленинском районе. Это значительно улучшило ситуацию по предоставлению мест в дошкольных организациях», — отметил Ахметгареев.

На сегодняшний день на очереди в детские сады в городе находятся 28 тысяч детей от 0 до 7 лет.

Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть говорил, что дефицит мест в детских садах является одной из главных проблем Новосибирска. Такова обратная сторона развития города, констатировал он.