В Новосибирской области будет продолжена газификация и догазификация муниципалитетов и личных хозяйств

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В правительстве Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией догазификации хозяйств и доведением газа до границ земельных участков бесплатно для жителей региона.

Глава региона напомнил, что на территории Новосибирской области реализуется программа социальной догазификации – без привлечения средств населения, запущенная по инициативе главы государства Владимира Путина. Регулярно проводятся заседания регионального штаба, некоторые рабочие вопросы обсуждаются на аппаратном совещании.

О ходе исполнения перечня поручений Президента РФ о догазификации без привлечения средств населения доложил представитель Единого оператора газификации на территории Новосибирской области, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» Игорь Домаренко.

Для осуществления мероприятий по догазификации в Новосибирской области 7 февраля 2021 года губернатором Андреем Травниковым был утверждён сводный и пообъектный план-график догазификации. В него включён 131 населённый пункт. Общее количество негазифицированных домовладений составляет 60 470.

Новосибирская область вошла в перечень субъектов РФ, в которых действует единый оператор газификации. В нашем регионе эти функции выполняет ООО «Газпром газораспределение Томск».

Работа по догазификации идёт активно. По состоянию на 1 марта подано 12 864 заявки на догазификацию (20 % от количества домовладений, включённых в пакетный план-график). Принято 12 185 заявок, из них 7 490 – «Газпром газораспределение Томск», ещё 4 695 – независимыми ГРО региона. Количество заключённых договоров на догазификацию – 2 466, исполнено до границ участка – 1679, выполнено подключений – 1 254. Согласно плану-графику в 2022 году планируется газифицировать 15 751 домовладение, в 2023 году – 13 083, в 2024 году – 28 785.

Актуальными вопросами остаются меры поддержки граждан. При газификации жилых домов реализуются следующие меры социальной поддержки. Многодетным семьям предоставлена возможность распоряжаться средствами областного семейного капитала на подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к сетям газоснабжения; на территории г. Новосибирска предоставляются субсидии организациям, взявшим на себя обязательства по проведению газификации жилищного фонда, по замене внутридомового газового оборудования в них; министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осуществляется субсидирование процентной ставки по кредиту на газификацию жилья (3/4 от суммы фактически уплаченных процентов). Оператор – Банк «Левобережный», кредитование предусмотрено на выполнение работ по монтажу внутридомового газового оборудования.

По данным ФАС, ориентировочная стоимость оборудования внутри участка для заявителя составляет 72 091 рубль. Газоиспользующее оборудование включает в себя газовая плиту на кухне, в котельной – двухконтурный газовый котёл для отопления и горячего водоснабжения.