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Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта

Фото Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта
Фото Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта

Фото пресс-службы УНМ ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины. О главном к этому часу – в ежедневном дайджесте от Сиб.фм.

Военные действия

За минувшие сутки российские военные взяли под контроль населённые пункты Бердянск и Энергодар, территорию вокруг Запорожской АЭС.

Вооружённые силы Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись на 3 км вглубь обороны противника, войска Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись на 16 км, овладели населённым пунктом Заможное и в настоящее время завершают блокирование города Мариуполь.

Российская авиация по итогам прошедшего дня завоевала абсолютное господство в воздухе над Украиной.

По данным Минобороны РФ, к настоящему моменту поражены:

- 1146 объектов военной инфраструктуры Украины;

- 31 пункт связи;

- 81 зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций;

- 6 колонн бронетехники украинских военных;

- 311 танков и других боевых бронированных машин;

- 42 самолёта и вертолёта;

- 51 ракетная система залпового огня;

- 147 орудий полевой артиллерии и миномётов;

- 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

110 украинских военнослужащих за минувшие сутки добровольно сложили оружие.

Санкции

Компания Walt Disney Company заявила, что приостанавливает поставку кинопродукции в российские кинотеатры.

Компания General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила мужскую сборную России от участия в чемпионате мира – 2022 в Финляндии и лишила Россию права на проведение молодёжного чемпионата мира в 2023 году.

Футбольные федерации FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Минпромторг РФ подтвердил, что в России приостанавливают производство компании Volvo Trucks и Daimler Truck.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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