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экономика

ВТБ продолжает обслуживание карт иностранных платёжных систем в России

Фото ВТБ продолжает обслуживание карт иностранных платёжных систем в России
Фото ВТБ продолжает обслуживание карт иностранных платёжных систем в России

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Решение иностранных платёжных систем никак не отразится на обслуживании клиентов ВТБ на территории России. По данным пресс-службы ПАО ВТБ, все транзакции внутри страны обрабатываются со стороны НСПК, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по пластиковым картам в любых торговых точках. Всем клиентам за рубежом мы заранее сообщили о необходимости снять наличные в любом банкомате или воспользоваться картами другого банка.

Пользователям, которые привыкли совершать операции в торговых точках с помощью pay-сервисов, мы рекомендуем использовать пластиковые карты ВТБ. Владельцам смартфонов на базе Android также доступен сервис бесконтактных платежей Mir Pay.

При оплате товаров и услуг в интернет-магазинах при вводе реквизитов карты все транзакции также проходят без ограничений, за исключением операций в адрес иностранных торговых точек.

ВТБ продолжает свою работу в штатном режиме. Отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, а также реализуют комплекс мер по защите их интересов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

ВТБ
банковские карты
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