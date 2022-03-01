ВТБ значительно повышает ставки по вкладам и накопительным счетам

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В связи с повышением ключевой ставки ВТБ принял решение значительно повысить процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе и по валютным депозитам. Изменения вступили в силу с 28 февраля.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, банк продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объёме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объёме.