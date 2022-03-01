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Замерщики ответственности не несут? Новосибирцы заплатили 250 тысяч рублей за имитацию ремонта

Фото Замерщики ответственности не несут? Новосибирцы заплатили 250 тысяч рублей за имитацию ремонта
Фото Замерщики ответственности не несут? Новосибирцы заплатили 250 тысяч рублей за имитацию ремонта

Изображение с сайта pixabay.com; фото и скриншоты предоставлены героями публикации

В Новосибирске три семейные пары пострадали от ремонтников, которые выкладывают на «Авито» объявления-однодневки.

В феврале 2022 года жительница Новосибирска Александра Шугай заплатила авансом 20 тысяч рублей за ремонт в своей квартире. К ней пришли двое мужчин – Сергей Безруков и Сергей Наумов, которые пообещали быстрый и качественный ремонт по относительно невысокой цене. Вначале работники активно выходили на связь, однако вскоре стало понятно, что они только создавали видимость бурной деятельности. За несколько дней работы так и не продвинулись, а разрывать контракт мужчины отказались. Вскоре Александра выяснила, что не одинока в своей беде. В интернете она нашла контакты ещё двоих пострадавших, одна семейная пара заплатила за ремонт 50 тысяч, другая – 180 тысяч рублей.

Заключили договор? Возвращайте деньги через суд

Александра Шугай вместе с молодым человеком купили квартиру-«сталинку», долго возились с документами и предвкушали ремонт. По словам девушки, она начала искать отделочников через YouDo, однако тут же столкнулась с некомпетентными работниками. Те работали медленно, часто ругались и в конце концов один из них посоветовал действительно «хорошего ремонтника» – Сергея Безрукова.

Фото Замерщики ответственности не несут? Новосибирцы заплатили 250 тысяч рублей за имитацию ремонта 2

«С этого момента началась история влезания в мошеннический обман. Сергей Безруков показался нам профессионалом, вёл себя дружелюбно, заговаривал зубы и сочувствовал из-за неудавшегося ремонта. Он пообещал нам выполнить работы за 6 дней, договорились на объём работ, равный 36 тысячам рублей, аванс – 20 тысяч. Даже кредит взяли, потому что из-за прошлого ремонта много потеряли. Он сказал, что работы будет выполнять сам, своими руками, с бригадой из четырёх человек», – рассказывает Александра.

Девушка решилась подписать договор на имя ИП Наумов Сергей Витальевич, партнёра Безрукова. Однако после поведение «предпринимателей» изменилось. В первый официальный день ремонта на квартиру никто не вышел. Только через сутки на месте появился ещё один «партнёр» ремонтников – Вячеслав Вайгачев. Со слов Александры, молодой человек «ходил один и делал что-то в комнате», «зашпаклевал четверть стены». Больше ничего не происходило, и девушке вместе с парнем пришлось съехать к родителям.

Видео работы «после»

«Мой молодой человек верил, что ремонт будет закончен через несколько дней. Нам звонили каждый день, обещали, что выйдут завтра работать и не выходили. Я захотела разорвать договор, так как срок истёк, работы не выполнены, а средства заплачены. Наумов тянул время, отказывался возвращать ключи и обещал, что сегодня выйдут ремонтники, а они всё также не выходили. Я потребовала возврата средств, но Наумов сказал, что я могу сделать это только через суд», – вспоминает девушка.

Когда Александра поняла, что могла оказаться жертвой мошеннической схемы, то начала искать в интернете отзывы о ремонтниках. Так девушка наткнулась ещё на двоих пострадавших – Владлену Лазареву и Екатерину Новосёлову.

«Жизненный опыт за 180 тысяч»

12-летний опыт работ, быстрые сроки ремонта, большой перечень услуг и недорогая стоимость – всё это подкупает в многочисленных объявлениях-однодневках Сергея Безрукова. Владлена Лазарева и Екатерина Новосёлова также нашли мужчину через «Авито», однако поначалу думали, что единственные потеряли на этом ремонте деньги. Работа шла по такой же схеме: аванс – к работам никто не поступает – время оттягивается – срок контракта истекает.

Фото Замерщики ответственности не несут? Новосибирцы заплатили 250 тысяч рублей за имитацию ремонта 3

В объявлении Сергей Безруков представился Сергеем Филатовым

Екатерина Новосёлова рассказывает, что делала ремонт в ванной и санузле. За это они с мужем заплатили аванс в размере 50 тысяч рублей, договор также оформлялся на ИП Сергея Наумова, хотя женщина подчёркивает, что процессом руководил Безруков. По словам женщины, они купились на скорость, мнимый профессионализм и имитацию бурной деятельности. Вскоре мужчина перестал выходить на связь, звонил только сам, когда было удобно, и обещал всё отремонтировать.

«Вскоре мы поехали в полицию, написали заявление, что подозреваем мошеннические действия у этих людей, – рассказывает женщина. – Следователь прямо из кабинета позвонил Сергею Безрукову, он взял трубку, сказал, что не мошенник, что будет делать ремонт, что завтра созвонится с заказчиком, и даже ворчал, что мы его беспокоим. Естественно, на следующий день никто не звонил и не брал трубку. После истечения всех сроков мы написали Безрукову и Наумову, что расторгаем договор и просим вернуть предоплату. Ответа никакого не получили».

Фото Замерщики ответственности не несут? Новосибирцы заплатили 250 тысяч рублей за имитацию ремонта 4

Сильнее всего финансово от действий данных «предпринимателей» пострадала Владлена Лазарева. Девушка тоже мечтала сделать капитальный ремонт в квартире и как можно быстрее, однако наткнулась на Сергея Наумова и Сергея Безрукова. Она заключила договор с бизнесменами, предоплата по которому составила 180 тысяч рублей.

«Они вели себя спокойно, уверенно, подозрений совершенно не вызывали, в день подписания договора всё замеряли, записывали и приятно общались. Но в первый день работ на объект никто не вышел, трубку не берут. Если честно, я не подавала заявление, потому что не верю, что они понесут наказание или нам вернут деньги. Но раз несколько пострадавших, я подам заявление, хватит людей обманывать. Вот такая история о том, как мы купили жизненный опыт за 180 тысяч», – отмечает Владлена.

Просто «недовольные клиенты»

В отношении ремонтников подано два заявления в полицию, вскоре будет третье – от Владлены. Однако сам Сергей Безруков считает, что его не за что привлекать к уголовной ответственности. В разговоре с журналистом Сиб.фм он отметил, что у него, как и у любого строителя, есть недовольные клиенты, однако это не доказывает его вину.

«Я же строитель, у нас всегда есть недовольные клиенты, но это не значит, что я в чём-то виноват. На меня не могут никак заявление в полицию написать, вернее, написать могут, а сделать ничего не смогут. Я даже в договоре не фигурирую, помогаю человеку, составляю смету, делаю обмерный материал. На этом мои обязанности закончены», – объясняет Безруков.

Кроме того, Сергей заявляет, что сам пострадал от действий своих заказчиков. По его словам, он также написал заявления в полицию на Александру Шугай – за «оскорбление, угрозу жизни, преследование и травлю в соцсетях, мошенничество и вымогательство» (за требование вернуть деньги).

Сергей несколько раз подчеркнул, что является только замерщиком и не несёт никакой ответственности. Также все договоры подписываются на имя его партнёра – индивидуального предпринимателя Сергея Наумова. Таким образом, формально всю ответственность несёт ИП, на которого оформлены договоры.

Фото Замерщики ответственности не несут? Новосибирцы заплатили 250 тысяч рублей за имитацию ремонта 5

Согласно данным на сайте «Руспрофайл», данный ИП имеет разрешение на розничную торговлю в интернете и спецмагазинах, издание книг, ведение деятельности в сфере фотографий, допобразования, рекламы и даже дезинфекции. Однако в большом перечне нет пункта с разрешением на ремонтные услуги. Сиб.фм попытался дозвониться по нескольким номерам до Сергея Наумова – безуспешно. По словам Безрукова, он и сам несколько дней не может связаться с партнёром.

На данный момент привлечь ремонтников к ответственности не удалось никому. Предприниматели прикрываются пунктами договора о том, что все спорные моменты решаются только через суд. А также пунктом о конфиденциальности, согласно которому заказчики обязуются не разглашать информацию, относящуюся к «деловой и коммерческой тайне».

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что зарегистрировали заявления от пострадавших. По данным ведомства, в заявлениях новосибирцы указали, что заключили договор об оказании услуг по ремонту помещения, однако условия так и не были выполнены.

Фото Замерщики ответственности не несут? Новосибирцы заплатили 250 тысяч рублей за имитацию ремонта 6

Пострадавшие предполагали, что после заявлений в полицию ремонтники на некоторое время уйдут «на дно». Однако на прошлой неделе они обнаружили на «Авито» новое объявление-однодневку от Сергея Безрукова, обещающего быстрый и недорогой ремонт.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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