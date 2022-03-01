Замерщики ответственности не несут? Новосибирцы заплатили 250 тысяч рублей за имитацию ремонта

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В Новосибирске три семейные пары пострадали от ремонтников, которые выкладывают на «Авито» объявления-однодневки.

В феврале 2022 года жительница Новосибирска Александра Шугай заплатила авансом 20 тысяч рублей за ремонт в своей квартире. К ней пришли двое мужчин – Сергей Безруков и Сергей Наумов, которые пообещали быстрый и качественный ремонт по относительно невысокой цене. Вначале работники активно выходили на связь, однако вскоре стало понятно, что они только создавали видимость бурной деятельности. За несколько дней работы так и не продвинулись, а разрывать контракт мужчины отказались. Вскоре Александра выяснила, что не одинока в своей беде. В интернете она нашла контакты ещё двоих пострадавших, одна семейная пара заплатила за ремонт 50 тысяч, другая – 180 тысяч рублей.

Заключили договор? Возвращайте деньги через суд

Александра Шугай вместе с молодым человеком купили квартиру-«сталинку», долго возились с документами и предвкушали ремонт. По словам девушки, она начала искать отделочников через YouDo, однако тут же столкнулась с некомпетентными работниками. Те работали медленно, часто ругались и в конце концов один из них посоветовал действительно «хорошего ремонтника» – Сергея Безрукова.

«С этого момента началась история влезания в мошеннический обман. Сергей Безруков показался нам профессионалом, вёл себя дружелюбно, заговаривал зубы и сочувствовал из-за неудавшегося ремонта. Он пообещал нам выполнить работы за 6 дней, договорились на объём работ, равный 36 тысячам рублей, аванс – 20 тысяч. Даже кредит взяли, потому что из-за прошлого ремонта много потеряли. Он сказал, что работы будет выполнять сам, своими руками, с бригадой из четырёх человек», – рассказывает Александра.

Девушка решилась подписать договор на имя ИП Наумов Сергей Витальевич, партнёра Безрукова. Однако после поведение «предпринимателей» изменилось. В первый официальный день ремонта на квартиру никто не вышел. Только через сутки на месте появился ещё один «партнёр» ремонтников – Вячеслав Вайгачев. Со слов Александры, молодой человек «ходил один и делал что-то в комнате», «зашпаклевал четверть стены». Больше ничего не происходило, и девушке вместе с парнем пришлось съехать к родителям.

Видео работы «после»

«Мой молодой человек верил, что ремонт будет закончен через несколько дней. Нам звонили каждый день, обещали, что выйдут завтра работать и не выходили. Я захотела разорвать договор, так как срок истёк, работы не выполнены, а средства заплачены. Наумов тянул время, отказывался возвращать ключи и обещал, что сегодня выйдут ремонтники, а они всё также не выходили. Я потребовала возврата средств, но Наумов сказал, что я могу сделать это только через суд», – вспоминает девушка.

Когда Александра поняла, что могла оказаться жертвой мошеннической схемы, то начала искать в интернете отзывы о ремонтниках. Так девушка наткнулась ещё на двоих пострадавших – Владлену Лазареву и Екатерину Новосёлову.

«Жизненный опыт за 180 тысяч»

12-летний опыт работ, быстрые сроки ремонта, большой перечень услуг и недорогая стоимость – всё это подкупает в многочисленных объявлениях-однодневках Сергея Безрукова. Владлена Лазарева и Екатерина Новосёлова также нашли мужчину через «Авито», однако поначалу думали, что единственные потеряли на этом ремонте деньги. Работа шла по такой же схеме: аванс – к работам никто не поступает – время оттягивается – срок контракта истекает.

В объявлении Сергей Безруков представился Сергеем Филатовым

Екатерина Новосёлова рассказывает, что делала ремонт в ванной и санузле. За это они с мужем заплатили аванс в размере 50 тысяч рублей, договор также оформлялся на ИП Сергея Наумова, хотя женщина подчёркивает, что процессом руководил Безруков. По словам женщины, они купились на скорость, мнимый профессионализм и имитацию бурной деятельности. Вскоре мужчина перестал выходить на связь, звонил только сам, когда было удобно, и обещал всё отремонтировать.

«Вскоре мы поехали в полицию, написали заявление, что подозреваем мошеннические действия у этих людей, – рассказывает женщина. – Следователь прямо из кабинета позвонил Сергею Безрукову, он взял трубку, сказал, что не мошенник, что будет делать ремонт, что завтра созвонится с заказчиком, и даже ворчал, что мы его беспокоим. Естественно, на следующий день никто не звонил и не брал трубку. После истечения всех сроков мы написали Безрукову и Наумову, что расторгаем договор и просим вернуть предоплату. Ответа никакого не получили».

Сильнее всего финансово от действий данных «предпринимателей» пострадала Владлена Лазарева. Девушка тоже мечтала сделать капитальный ремонт в квартире и как можно быстрее, однако наткнулась на Сергея Наумова и Сергея Безрукова. Она заключила договор с бизнесменами, предоплата по которому составила 180 тысяч рублей.

«Они вели себя спокойно, уверенно, подозрений совершенно не вызывали, в день подписания договора всё замеряли, записывали и приятно общались. Но в первый день работ на объект никто не вышел, трубку не берут. Если честно, я не подавала заявление, потому что не верю, что они понесут наказание или нам вернут деньги. Но раз несколько пострадавших, я подам заявление, хватит людей обманывать. Вот такая история о том, как мы купили жизненный опыт за 180 тысяч», – отмечает Владлена.

Просто «недовольные клиенты»

В отношении ремонтников подано два заявления в полицию, вскоре будет третье – от Владлены. Однако сам Сергей Безруков считает, что его не за что привлекать к уголовной ответственности. В разговоре с журналистом Сиб.фм он отметил, что у него, как и у любого строителя, есть недовольные клиенты, однако это не доказывает его вину.

«Я же строитель, у нас всегда есть недовольные клиенты, но это не значит, что я в чём-то виноват. На меня не могут никак заявление в полицию написать, вернее, написать могут, а сделать ничего не смогут. Я даже в договоре не фигурирую, помогаю человеку, составляю смету, делаю обмерный материал. На этом мои обязанности закончены», – объясняет Безруков.

Кроме того, Сергей заявляет, что сам пострадал от действий своих заказчиков. По его словам, он также написал заявления в полицию на Александру Шугай – за «оскорбление, угрозу жизни, преследование и травлю в соцсетях, мошенничество и вымогательство» (за требование вернуть деньги).

Сергей несколько раз подчеркнул, что является только замерщиком и не несёт никакой ответственности. Также все договоры подписываются на имя его партнёра – индивидуального предпринимателя Сергея Наумова. Таким образом, формально всю ответственность несёт ИП, на которого оформлены договоры.

Согласно данным на сайте «Руспрофайл», данный ИП имеет разрешение на розничную торговлю в интернете и спецмагазинах, издание книг, ведение деятельности в сфере фотографий, допобразования, рекламы и даже дезинфекции. Однако в большом перечне нет пункта с разрешением на ремонтные услуги. Сиб.фм попытался дозвониться по нескольким номерам до Сергея Наумова – безуспешно. По словам Безрукова, он и сам несколько дней не может связаться с партнёром.

На данный момент привлечь ремонтников к ответственности не удалось никому. Предприниматели прикрываются пунктами договора о том, что все спорные моменты решаются только через суд. А также пунктом о конфиденциальности, согласно которому заказчики обязуются не разглашать информацию, относящуюся к «деловой и коммерческой тайне».

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что зарегистрировали заявления от пострадавших. По данным ведомства, в заявлениях новосибирцы указали, что заключили договор об оказании услуг по ремонту помещения, однако условия так и не были выполнены.

Пострадавшие предполагали, что после заявлений в полицию ремонтники на некоторое время уйдут «на дно». Однако на прошлой неделе они обнаружили на «Авито» новое объявление-однодневку от Сергея Безрукова, обещающего быстрый и недорогой ремонт.