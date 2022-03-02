Грянут перемены: для владельцев карт «Мир» сделали важное объявление - sib.fm

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С 1 марта 2022 года в России будет прекращена система переводов по правительственной программе возврата средств за путешествие по стране.

Власти сообщили владельцам банковской карты «Мир» о предстоящих изменениях. По данным PRIMPRESS, с 1 марта на карту данной национальной платёжной системы перестанут переводить деньги по правительственной программе возврата средств за путешествия по стране.

Программа по возврату туристического кешбэка была запущена 18 января. Она должна была действовать до середины апреля. Но на прошлой неделе Ростуризм заявил, что акция досрочно завершается.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, за этот период граждане России приобрели туров на 12 млрд рублей. Путешествия забронировали около 700 тысяч человек, которым вернули около 20 % от каждой покупки. Всего на счета путешественников власти перевели 2,5 млрд рублей. Таким образом, каждый гражданин получил по 3 600 рублей.

Однако с 1 марта продажи туров с кешбэком досрочно завершают. До этого времени у россиян ещё есть время для покупки тура и получения с него 20 %. Деньги приходят на карту «Мир».

Возможно, что следующий этап данной программы власти запустят осенью 2022 года.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что аэропорт Толмачёво в Новосибирске приостановил обслуживание по картам Priority Pass. Экономист рассказал, что будет с банковскими картами россиян уже в марте 2022 года, а также экономист Коложвари призвал временно отказаться от кредитов.