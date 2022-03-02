> Грянут перемены: для владельцев карт «Мир» сделали важное объявление - sib.fm
Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Грянут перемены: для владельцев карт «Мир» сделали важное объявление

Фото Грянут перемены: для владельцев карт «Мир» сделали важное объявление
Фото Грянут перемены: для владельцев карт «Мир» сделали важное объявление

Фото: pixabay.com

С 1 марта 2022 года в России будет прекращена система переводов по правительственной программе возврата средств за путешествие по стране.

Власти сообщили владельцам банковской карты «Мир» о предстоящих изменениях. По данным PRIMPRESS, с 1 марта на карту данной национальной платёжной системы перестанут переводить деньги по правительственной программе возврата средств за путешествия по стране.

Фото Грянут перемены: для владельцев карт «Мир» сделали важное объявление 2

Программа по возврату туристического кешбэка была запущена 18 января. Она должна была действовать до середины апреля. Но на прошлой неделе Ростуризм заявил, что акция досрочно завершается.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, за этот период граждане России приобрели туров на 12 млрд рублей. Путешествия забронировали около 700 тысяч человек, которым вернули около 20 % от каждой покупки. Всего на счета путешественников власти перевели 2,5 млрд рублей. Таким образом, каждый гражданин получил по 3 600 рублей.

Фото Грянут перемены: для владельцев карт «Мир» сделали важное объявление 3

Однако с 1 марта продажи туров с кешбэком досрочно завершают. До этого времени у россиян ещё есть время для покупки тура и получения с него 20 %. Деньги приходят на карту «Мир».

Возможно, что следующий этап данной программы власти запустят осенью 2022 года.

Фото Грянут перемены: для владельцев карт «Мир» сделали важное объявление 4

Ранее, Сиб.фм писал о том, что аэропорт Толмачёво в Новосибирске приостановил обслуживание по картам Priority Pass. Экономист рассказал, что будет с банковскими картами россиян уже в марте 2022 года, а также экономист Коложвари призвал временно отказаться от кредитов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

1

Теги

Новосибирская область
туристы
путешествия
деньги
отмена
возврат денег
кешбэк
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

34647
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
30458
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
27906
Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта
23391
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
21185
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
19402
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16815
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ