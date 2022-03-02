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11-летний мальчик пропал в Новосибирске

Фото 11-летний мальчик пропал в Новосибирске
Фото 11-летний мальчик пропал в Новосибирске

Фото из сообщества «ЛизаАлерт»

11-летний школьник пропал в Дзержинском районе.

Во вторник, 1 марта, 11-летний Мирон Ковун, проживающий в Дзержинском районе, ушёл в неизвестном направлении и больше не выходил на связь. Об этом сообщили в поисковом отряде Новосибирской области «ЛизаАлерт».

Фото 11-летний мальчик пропал в Новосибирске 2

Известно, что последний раз мальчика видели 1 марта примерно в 14 часов: он шёл из школы с друзьями.

11-летнего ребёнка ищут по следующим приметам: рост 125-128 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

В день пропажи мальчик был одет в синее полупальто, синие спортивные брюки и чёрные кроссовки с рыжими вставками.

Днём 2 марта поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» открыл сбор на поиск ребёнка.

Всех, кто видел мальчика, просят сообщить об этом инфокоординаторам по номерам: 8 (968) 173-63-51 (Анна) или 8 (913) 720-18-51 (Юлия).

В публикации сообщества «ЛизаАлерт» уточнили, что активный выезд возможен.

Также информацию о мальчике можно сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
Лиза Алерт
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