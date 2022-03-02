Экономист объяснил, имеет ли смысл копить деньги жителям России - sib.fm

Фото с сайта pixabay.com
Экономист рассказал, почему лучше хранить деньги на банковских счетах, а не «под подушкой».
«Если брать кредиты, то заплатить процентов придётся больше, чем, скажем, обесценятся сбережения в силу инфляции. Поэтому на случай непредвиденных обстоятельств лучше иметь сбережения, а не брать кредиты. Подушка безопасности должна быть. А чтобы она не обесценивалась, лучше прибегнуть к банковским депозитам или купить облигации федерального займа или крупных надёжных компаний. Доходность по облигациям немного выше, чем доходность по депозитам, тем более что их можно в любой момент продать», –
резюмировал эксперт.
Также экономист порекомендовал хранить часть средств в иностранной валюте.
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