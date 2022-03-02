Экономист объяснил, имеет ли смысл копить деньги жителям России - sib.fm

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Экономист объяснил, имеет ли смысл копить деньги жителям России

Фото Экономист объяснил, имеет ли смысл копить деньги жителям России
Фото Экономист объяснил, имеет ли смысл копить деньги жителям России

Фото с сайта pixabay.com

Экономист рассказал, почему лучше хранить деньги на банковских счетах, а не «под подушкой».

По словам экономиста Андрея Колганова, пока темпы инфляции в стране не настолько велики, чтобы сбережения россиян обесценились, но опасаться этого стоит: деньги, «лежащие под подушкой», рано или поздно «сожрут» негативные явления экономики. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул: отсутствие финансовой «подушки безопасности» – не лучшая тактика, так как в жизни могут случиться обстоятельства, требующие мобилизации крупных средств.

«Если брать кредиты, то заплатить процентов придётся больше, чем, скажем, обесценятся сбережения в силу инфляции. Поэтому на случай непредвиденных обстоятельств лучше иметь сбережения, а не брать кредиты. Подушка безопасности должна быть. А чтобы она не обесценивалась, лучше прибегнуть к банковским депозитам или купить облигации федерального займа или крупных надёжных компаний. Доходность по облигациям немного выше, чем доходность по депозитам, тем более что их можно в любой момент продать», –

резюмировал эксперт.

Также экономист порекомендовал хранить часть средств в иностранной валюте.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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