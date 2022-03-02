Фарингит и ларингит: какие способы лечения рекомендуют специалисты

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Фарингит и ларингит − относятся к тем заболеваниям, с которыми люди чаще всего приходят к ЛОР-специалисту. Предлагаем узнать, какие симптомы для них характерны и как их лечить.

Фарингит

Фарингит − респираторное, воспалительное заболевание, затрагивающее слизистую глотки. Из-за поражения мягких тканей пациенты обычно ощущают жжение в глотке, испытывают боль при глотании и у них наблюдается умеренный кашель. Фарингит считается одним из осложнений ринореи, гайморита или ОРВИ. Он может вызываться и некоторыми стоматологическими заболеваниями.

Неосложненную форму фарингита лечат, снимая симптомы с помощью теплого питья, ингаляций, обработки слизистой глотки спреями-антисептиками и пр. В редких случаях назначают антибиотики. Чаще применяют противомикробные средств местного применения.

Ларингит

В отличие от фарингита, ларингит симптомы и лечение у взрослых − одна из специализаций клиники «Чудо Доктор» − заболевание, поражающее гортань. В воспалительные процессы вовлекаются как голосовые складки, так и верхние отделы трахеи. Один из главных симптомов − охриплость, снижение тембра голоса, кашель. Причины ларингита:

● переохлаждение;

● вдыхание морозного воздуха;

● хирургическое вмешательство;

● перенапряжение голосовых связок;

● травматические ситуации;

● вдыхание паров химикатов;

● злоупотребление табаком и алкоголем;

● контакт с инфекцией, и последующее заражение;

● аллергические реакции;

● инфекции ротовой полости и пазух носа.

Для лечения ларингита используют медикаменты, спреи и антисептики, ингаляции, полоскания, а также специальные процедуры: физиотерапию и электрофорез.

Требуется уменьшить напряжение на голосовой аппарат, отказаться от табакокурения, употребления алкоголя и острой и/или горячей пищи. Иногда назначают противоаллергические препараты и травяные сборы, для избавления от кашля.

Услуги ЛОР в клинике «Чудо Доктор»

Если вы подозреваете у себя фарингит лечение этого заболевания, а также ОРВИ и ларингита, можно пройти в клинике «Чудо Доктор». Для удобства пациентов на сайте медицинского центра можно получить консультацию Лора онлайн. В центре работают опытные специалисты, которые смогут точно диагностировать проблему и предложить эффективное лечение консервативными или хирургическими методами. Принимаются пациенты любых возрастов. Предоставляются Vip-услуги. Записаться на прием можно по телефону или через специальную форму в онлайн-режиме.

ЛО-77-01-019986 от 19.01.2021