Курс доллара достиг исторического максимума в России 2 марта

В среду, 2 марта, курс доллара по отношению к рублю достиг исторического максимума.
В России курс американской валюты на Мосбирже достиг исторического максимума. 2 марта доллар превысил отметку 109,185, сообщает РИА Новости.
Курс евро на Мосбирже также поднялся выше 122 рублей – новый исторический максимум.
По данным РИА Новости, утром 2 января цены на газ в Европе обновили исторический максимум. Тысяча кубов стоит $2199,9.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают