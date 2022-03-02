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экономика общество

Курс доллара достиг исторического максимума в России 2 марта

Фото Курс доллара достиг исторического максимума в России 2 марта
Фото Курс доллара достиг исторического максимума в России 2 марта

В среду, 2 марта, курс доллара по отношению к рублю достиг исторического максимума.

В России курс американской валюты на Мосбирже достиг исторического максимума. 2 марта доллар превысил отметку 109,185, сообщает РИА Новости.

Курс евро на Мосбирже также поднялся выше 122 рублей – новый исторический максимум.

По данным РИА Новости, утром 2 января цены на газ в Европе обновили исторический максимум. Тысяча кубов стоит $2199,9.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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