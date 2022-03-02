Мишустин объявил новые меры поддержки экономики России на фоне санкций ЕС – главное - sib.fm

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Мишустин объявил новые меры поддержки экономики России на фоне санкций ЕС – главное

Фото Мишустин объявил новые меры поддержки экономики России на фоне санкций ЕС – главное
Фото Мишустин объявил новые меры поддержки экономики России на фоне санкций ЕС – главное

Фото с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил новые меры поддержки в России на фоне введённых санкций.

В среду, 2 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки экономике в стране на фоне санкций Евросоюза. Отрасли IT, бизнеса, медицины и сельского хозяйства получат льготы и дополнительную финансовую помощь. Соответствующий указ президента уже подписан. Сиб.фм собрал главные меры поддержки:

  • Будут распространены новые налоговые преференции [льготы – Сиб.фм] на разработчиков мобильных приложений, а также на организации, которые занимаются созданием, установкой и тестированием отечественных решений;
  • Все отечественные IT-компании на 3 года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок соответствующих органов. Также им предоставят льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%.
  • На время работы в российских IT-компаниях сотрудники могут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу;
  • Предусмотрено расширение программы предоставления грантов на разработку отечественных решений;
  • В течение 2022 года правительство и руководители регионов смогут продлевать сроки уплаты налогов для поддержки граждан и бизнеса;
  • С 10 марта правительство вводит мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Действовать он будет до конца года, кроме случаев, когда есть риски для здоровья и жизни граждан;
  • Одно из решений касается программы «ФОТ 3.0» [льготная кредитная программа – Сиб.фм], в которой сохраняется льготная ставка в 3% годовых. Для этого правительство дополнительно выделит более 6 млрд рублей, что позволит бизнесу своевременно выдавать заработную плату, рассчитываться по аренде и коммунальным платежам;
  • Компаниям, которые поставляют медицинские препараты и изделия, будет предоставлен особый режим работы: если они пострадают от санкций, то до конца года смогут изменить условия своих договоров.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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