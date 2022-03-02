Политолог объяснил, закончится ли мировой кризис

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Политолог Кортунов — о кризисе в отношениях РФ и Украины: идёт переформатирование мирового порядка. Международная система находится в переходном состоянии. Будет идти очень серьёзное переформатирование мирового порядка, заявил в разговоре с NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Политолог, комментируя кризис в отношениях России и Украины, отметил, что многое зависит от того, как быстро эта операция закончится. После этого можно будет возвращаться к дипломатическим отношениям.

Мне кажется, это не столько кризис, сколько переход международной системы в новое состояние. И в этом смысле он едва ли закончится. И этот процесс начался не вчера и закончится не завтра — будет идти очень серьёзное переформатирование мирового порядка, и это может затянуться не на годы, а на десятилетия, —

отметил эксперт.

Кортунов подчеркнул, что некоторые санкции могут отменить, но не все. Запад стремится свести к нулю любые экономические контакты с Россией.

Я думаю, что есть вещи необратимые, которые не изменятся. Если говорить о санкциях, наверное, какие-то есть санкции, которые могут быть отменены и изменены, но то, что будет сохраняться стремление минимизировать экономические связи с Россией, — это понятно, —

подытожил собеседник.