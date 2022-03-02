Шестой день военной спецоперации в Донбассе: последние новости на вечер 1 марта

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины. О главном к этому часу – в ежевечернем дайджесте от Сиб.фм.

Военные действия

Передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья. Выход ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован.

ВС РФ поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи. Уничтожены 395 танков и боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов.

Борьба с информационными атаками

Минобороны РФ предупредило, что для пресечения информатак против России сегодня будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Спустя несколько часов на телевышке в Киеве произошли два взрыва.

Российские хакеры из Killnet «положили» сайт западной группировки хакеров Anonymous, причастной к массированным атакам на российские сайты, в том числе на сайты СМИ.

За публикацию ложных сведений о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите ЛДНР заблокированы сайты «Эха Москвы» и «Дождя» (внесен в список иноагентов».

Санкции

Западные киностудии приостановили выход своих фильмов в России. BMW прекращает производство своих автомобилей в России и перестает поставлять их на российский рынок.

Мексика отказалась вводить санкции против России, поддержку России выразил президент Венесуэлы, а наследный принц Абу-Даби (ОЭА) констатировал право России на защиту национальной безопасности.

В МИД РФ отметили, что Россия выработала еще не все ответные меры на западные санкции.

Политика

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину вырос с 60 % до 71 % за неделю.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной должен пройти 2 марта в Беловежской пуще. Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Путиным.

Жертвы

В ДНР с начала суток погибли четыре человека, 23 пострадали из-за обстрелов со стороны украинских войск.