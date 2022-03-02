Священник РПЦ обратился к верующим из-за ситуации в Украине

Фото с сайта pixabay.com

Священник РПЦ Сеньчуков призвал всё население Земли молиться за переговоры по Украине. Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с NEWS.ru призвал всех верующих Земли молиться за скорейшее начало переговоров по ситуации на Украине, где Вооружённые силы России проводят военную спецоперацию. Он подчеркнул, что «и наши, и украинцы, и англичане, и все» должны больше молиться ради примирения сторон.

Как священник могу сказать одно: больше молитесь, просите Господа о примирении сторон. Просите о том, чтобы войска вывели и все сели за стол переговоров. Это относится ко всем: и к нашим, и к украинцам, и к англичанам. Я уповаю на Господа, —

заявил иеромонах.