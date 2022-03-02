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Таинственная буква Z: что означают надписи на российских танках, о которых молчит Минобороны

Фото Таинственная буква Z: что означают надписи на российских танках, о которых молчит Минобороны
Фото Таинственная буква Z: что означают надписи на российских танках, о которых молчит Минобороны

Фото: pixabay.com

Интернет-пользователи обратили внимание на присутствие непонятных обозначений на российской военной технике в виде символов Z и V. В Сети появились уже первые «расшифровки» этих знаков, однако официальных комментариев по поводу отличий техники в Минобороны России пока не дают.

На некоторых кадрах, где движется российская техника, задействованная в специальной военной операции, пользователи отметили наличие странных символом на машинах. Интернет-эксперты начали искать скрытые смыслы в отметках Z и V. Вскоре в Сети появилась и «расшифровка» символа: Z – значит запад, направление, в котором двигаются российские военные. Но при первой же проверке этой теории возникла проблема: запад по-английски пишется west (или western, если речь идёт о «западном направлении»).

Фото Таинственная буква Z: что означают надписи на российских танках, о которых молчит Минобороны 2

Первые фотографии танков и другой бронетехники с нанесённой на броню белой краской латинской буквой Z изначально объясняли тем, что специальная военная операция по поддержке ДНР и ЛНР должна была начаться ещё 22 февраля. Если написать эту дату цифрами, то выглядит действительно красиво – 22.02.2022. С точки зрения тех же интернет-экспертов из Telegram-каналов, возможная дата начала специальной военной операции была названа «днём Z». Вскоре техника с буквой Z появилась на территории Украины, но вместе с ней там появились танки и бронемашины с другими обозначениями, что сбило с толку и простых людей, и тех, кто интересуется военной техникой.

Фото Таинственная буква Z: что означают надписи на российских танках, о которых молчит Минобороны 3

Минобороны России вряд ли будет объяснять значение символов на технике. Во всяком случае, до окончания специальной военной операции. Этому есть логическое обоснование: всякий номер или обозначение придумывается специально и нужен для того, чтобы идентифицировать технику. Ветеран спецназа ГРУ майор запаса Сергей Кувыкин уточнил, что тактические номера присваиваются каждому подразделению вне зависимости от того, где находятся военные.

Фото Таинственная буква Z: что означают надписи на российских танках, о которых молчит Минобороны 4

«Тактические номера присваиваются каждому подразделению. На учениях могут использоваться одни, при проведении специальных операций – другие. Часто подразделениям присваиваются символы – буквы, геометрические фигуры и многое другое. Всё это нужно, чтобы различать подразделения между собой», – рассказал ветеран спецназа ГРУ.

Другой причиной нанесения таких знаков на бронетехнику, по словам Кувыкина, может быть разделение наступающих подразделений.

Фото Таинственная буква Z: что означают надписи на российских танках, о которых молчит Минобороны 5

«У каждой тактической группы всегда свои приказы. Они могут не пересекаться с другими соединениями. Для того чтобы выделять тех, кто точно должен работать в назначенной зоне, рисуют такие знаки. Z в квадрате, Z в круге, Z со звёздочкой или просто буква – всё это может иметь определённый замысел, главная задача которого – убедиться, что войска находятся там, где должны», – уточнил майор запаса.

Символ Z – не единственный опознавательный знак, который был нанесён на броню российской военной техники. Некоторые подразделения имеют знак V (его объясняют как «победа» или «победная группировка») – такая белая «галочка» наносится на множество видов техники, от ударных вертолётов до самоходных артиллерийских систем и танков.

Фото Таинственная буква Z: что означают надписи на российских танках, о которых молчит Минобороны 6

Также пользователи заметили, что некоторая техника, помимо разных опознавательных знаков, имеет и различный камуфляж. Так, техника со знаками Z окрашена в тёмно-зелёный, «штатный» цвет военной техники, техника с двумя буквами Z имеет деформирующий камуфляж, а техника с Z в треугольнике частично имеет зимний камуфляж.

Официальных комментариев по поводу отличий техники в Минобороны России пока не дают.

Ранее Сиб.фм писал о последних новостях на утро 1 марта о военной спецоперации в Донбассе. Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей, а также сибиряки отреагировали на военные действия в Украине.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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военная техника
символика
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