Тайный знак российских военных: что означает буквы Z и V на российских на танках - sib.fm

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Символы Z и V, которые нанесены белой краской на броню военной техники до сих пор остаются загадкой для пользователей социальных сетей. Кроме того, Минобороны РФ также не публикует никакой официальной информации по поводу отличительных знаков.

На некоторых фотографиях было зафиксировано движение российской техники, которая задействована в спецоперации на Украине. Однако пользователи заметили присутствие необычных знаков на машинах. Интернет- эксперты пытались найти скрытый смысл в знаках Z и V. Вскоре даже появилась первая «расшифровка» символа: Z – значит запад, направление, в котором двигаются российские военные. Но при первой проверке этой теории возникла проблема: запад по-английски пишется west (или western, если речь идёт о «западном направлении»).

Самые первые фотоснимки танков и другой бронетехники с нанесённой на броню белой краской латинской буквой Z объясняли тем, что специальная военная операция по поддержке ДНР и ЛНР должна была начаться ещё 22 февраля. Если написать эту дату цифрами, то выглядит впечатляюще – 22.02.2022. С точки зрения тех же интернет-экспертов из Telegram-каналов, предполагаемая дата начала специальной военной операции была названа «днём Z». Позже техника с буквой Z появилась на территории Украины, но вместе с ней там появились танки и бронемашины с другими обозначениями, что сбило с толку и простых людей, и тех, кто интересуется военной техникой.

Министерство обороны России скорее всего не будет объяснять значение изображённых символов. Во всяком случае, до окончания спецоперации. Этому есть логическое обоснование: всякий номер или обозначение придумывается специально и нужен для того, чтобы идентифицировать технику. Ветеран спецназа ГРУ майор запаса Сергей Кувыкин отметил, что тактические номера присваиваются каждому подразделению вне зависимости от того, где находятся военные.

«Тактические номера присваиваются каждому подразделению. На учениях могут использоваться одни, при проведении специальных операций – другие. Часто подразделениям присваиваются символы – буквы, геометрические фигуры и многое другое. Всё это нужно, чтобы различать подразделения между собой», – поделился ветеран спецназа ГРУ.

Ещё одной причиной нанесения этих символов на бронетехнику, по словам Кувыкина, может быть разделение наступающих подразделений.

«У каждой тактической группы всегда свои приказы. Они могут не пересекаться с другими соединениями. Для того чтобы выделять тех, кто точно должен работать в назначенной зоне, рисуют такие знаки. Z в квадрате, Z в круге, Z со звёздочкой или просто буква – всё это может иметь определённый замысел, главная задача которого – убедиться, что войска находятся там, где должны», – рассказал майор запаса.

Символ Z – не единственный опознавательный знак, который был нанесён на броню российской военной техники. Некоторые подразделения имеют знак V (его объясняют как «победа» или «победная группировка») – такая белая «галочка» наносится на множество видов техники, от ударных вертолётов до самоходных артиллерийских систем и танков.

Кроме того, пользователи заметили, что некоторая техника, помимо разных опознавательных знаков, имеет и различный камуфляж. Так, техника со знаками Z окрашена в тёмно-зелёный, «штатный» цвет военной техники, техника с двумя буквами Z имеет деформирующий камуфляж, а техника с Z в треугольнике частично имеет зимний камуфляж.

Официальных комментариев по поводу отличий техники в Минобороны России пока не дают.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что новосибирские срочники не будут принимать участие в спецоперации на Украине. Зампредседателя парламента Новосибирской области Панферов поддержал акцию солидарности с российской армией «Наше дело правое», а также западные хакеры взломали сайты крупных российских СМИ.