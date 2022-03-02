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Три выходных в марте 2022 года: россиян обрадовали длинными каникулами в честь 8 Марта

Фото Три выходных в марте 2022 года: россиян обрадовали длинными каникулами в честь 8 Марта
Фото Три выходных в марте 2022 года: россиян обрадовали длинными каникулами в честь 8 Марта

Фото: pixabay.com

Россияне отметят Международный женский день во вторник, 8 марта. Власти приняли решение, что в этом году выходной с субботы, 5 марта, будет перенесён на понедельник, 7 марта. Таким образом, граждане будут отдыхать три дня подряд, в период с 6 по 8 марта.

Календарь выходных и праздничных дней уже был официально утверждён Правительством РФ. В 2022 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных дней.

Фото Три выходных в марте 2022 года: россиян обрадовали длинными каникулами в честь 8 Марта 2

Праздничные и выходные дни в РФ определяются 112 статьёй Трудового кодекса. Международный женский день, который ежегодно отмечается в марте, по закону нерабочий. При этом власти устанавливают, сколько будет длиться отдых, приуроченный к 8 Марта, и переносятся ли выходные.

В связи с тем, что женский праздник в 2022 году выпадает на вторник, было принято решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, граждан ждут три выходных дня, с 6 по 8 марта.

Фото Три выходных в марте 2022 года: россиян обрадовали длинными каникулами в честь 8 Марта 3

Выходные в марте 2022 года:

  • 6–8 марта;
  • 12–13 марта;
  • 19–20 марта;
  • 26–27 марта.

Фото Три выходных в марте 2022 года: россиян обрадовали длинными каникулами в честь 8 Марта 4

Напомним, что следующие продолжительные выходные предстоят только в мае. Они начнутся 30 апреля и продолжатся до 3 мая, а вторые майские каникулы будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Кроме этого, выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая. Выходные в июне продлятся с 11 по 13 число, а потом в ноябре с 4 по 6 число.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жителям Новосибирска рассказали о влиянии длинных выходных из-за 8 Марта на зарплату. В Новосибирске пройдёт фотовыставка кошек «Мартовская симфония», а также граждан предупредили о перебоях в ТВ-сигналах до 9 марта.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
праздник
8 марта
календарь
длинные выходные
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