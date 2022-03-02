В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных - sib.fm

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В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных

Фото В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных
Фото В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных

Фото пресс-службы УНМ ДНР

В ходе освободительной миссии на Украине погибли 498 российских военнослужащих.

Во время специальной военной операции на Украине погибли 498 российских военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны России.

«Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери – 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга», – заявили в Минобороны России.

Еще 1 597 российских военных получили ранения.

Среди украинских националистов ликвидированы 2 870 человек. Потери ранеными среди украинских националистов и военнослужащих составляют порядка 3 700 человек. Не менее 572 украинских военнослужащих взяты в плен.

В Минобороны России подчеркнули, что в спецоперации не принимают участие ни солдаты-срочники, ни курсанты.

«Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена», – заявили в ведомстве.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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