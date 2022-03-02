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В Новосибирске беженцы из ДНР получат разовую денежную выплату

Фото В Новосибирске беженцы из ДНР получат разовую денежную выплату
Фото В Новосибирске беженцы из ДНР получат разовую денежную выплату

Фото Сиб.фм

Новосибирский Минсоц анонсировал единовременную денежную выплату для беженцев из ДНР, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В Новосибирской области разработан алгоритм действий для граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. Особое внимание уделяется размещению женщин, детей и людей пожилого возраста.

«Особое внимание уделяется не только непосредственно их встрече, размещению и пребыванию на территории региона, но и дальнейшему обучению школьников и устройству дошкольников в детские сады, медицинскому сопровождению, социальной защите граждан», – сообщили в региональном Минсоце.

Кроме того, беженцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить единовременную денежную выплату. Для этого гражданам необходимо обратиться в центры социальной поддержки населения по месту пребывания.

Для устройства детей в школы Новосибирской области необходимо обращаться в территориальные органы управления образованием муниципальных районов и городских округов.

«В регионе создан оперативный штаб Общественной палаты Новосибирской области по координации работы (оказанию помощи) беженцам из Луганской и Донецкой народных республик по адресу город Новосибирск, улица Державина, 7. Также заработал специальный счёт для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и беженцам с Донбасса, инициированный Общественной палатой Новосибирской области», – сообщили в правительстве региона.

По вопросам организации приёма и пребывания граждан из ДНР и ЛНР на территории Новосибирской области, выплаты им пособий, медицинской помощи и другим можно проконсультироваться по телефону горячей линии министерства труда и социального развития региона 8 (800) 100-00-82, а также по телефонам городской справочной службы Новосибирска: 375-87-87, 8 (800) 222-00-50.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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