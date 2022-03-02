В Новосибирске директор компании уклонился от уплаты 52 млн рублей налогов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске осудят 67-летнего директора компании «АПР» за неуплату налогов в течение нескольких лет.

В Новосибирске дошло до суда уголовное дело в отношении 67-летнего директора компании по статье о неуплате налогов. В течение нескольких лет руководитель накопил долги по налогам на сумму 52 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Как сообщает следствие, в период с 2013 по 2017 год директор компании «АПР» заключил фиктивные договоры с подконтрольными организациями. Это дало ему возможность уклониться от уплаты налогов, так как в налоговые декларации были включены ложные сведения. В частности, указывалось, что фирма оказывает услуги по поиску и подбору технического персонала – аналогичные данные показаны и на сайте «Руспрофайл». Однако следователи выяснили, что эти услуги компанией не оказывались.

«В результате указанных действий сумма налога на добавленную стоимость и налога на прибыль за 2014, 2015 и 2016 годы, неуплаченная в бюджет, составила более 52 миллионов рублей», – отметили в СК.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, подозреваемым стал 67-летний руководитель ООО «АПР». Кроме того, в офисе были проведены выемки бухгалтерских документов и компьютеров. Свою вину директор не признал. На данный момент дело с утвердительным заключением направлено в суд.

Напомним, ранее в Новосибирске налоговая инспекция потребовала обанкротить управляющую компанию «Достойный сервис» за долг в 99 миллионов рублей.