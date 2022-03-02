В Новосибирске телефонные мошенники придумали новые обманные схемы

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Мошенники отлично знают психологию и человеческие слабости. Заметные внешние события злoумышленники зачастую используют как повод, особенно когда происходящее усиливает наши тревоги – у каждого свои. Давайте разберёмся в любимых приёмах мошенников и в том, как этому противостоять.

Тревога за близких

У каждого из нас есть люди, за которых мы искренне переживаем — дети, родители, вторые половинки и кровные родственники. От их имени часто действуют мошенники. Классический телефонный развод «я в беде, нужны деньги» благодаря техническому прогрессу по-прежнему очень распространён. Мошенники имитируют голоса знакомых жертвы через специальные программы, которые есть в открытом доступе. Также они ловко включают психологическое давление: сбивчивый тон, слёзы, истерика. Когда речь идёт об угрозе жизни и здоровью самых родных и близких, прагматичное мышление отключается. «Помогу, потом разберёмся», — думаем мы.

На фоне применения санкций к некоторым российским банкам мошенники массово стали предлагать людям перевод средств на «безопасный счёт», где сбережениям ничего не угрожает. Конечно же, счёт принадлежит мошеннику, и жертва не сохранит деньги, а потеряет их. Мошенники вообще умело пользуются тем, что происходит вокруг: новыми законами, праздниками, падением или ростом ценных бумаг на бирже, политикой. Приплетая что-то общеизвестное, мошенники делают свою ложь более правдоподобной.

Желание получить что-то бесплатно

Это одна из самых парадоксальных человеческих слабостей, которая, к слову, объясняет популярность разного рода розыгрышей в соцсетях. Среди участников много небедствующих людей, которые вполне сами могут купить себе то, что предлагается в качестве приза. Но халява — ловушка в которую попадают все без разбора. Этим и пользуются мошенники, которые предлагают оплатить доставку несуществующего подарка, «налог» или просто ввести данные карты, чтобы сделать «перевод». Особенно наглые просят внести небольшой залог, гарантирующий, что приз заберут, или проспонсировать следующие розыгрыши. Человек, которому с неба свалился подарок на условные 100 000 рублей, с лёгкостью расстаётся с парой сотен или даже тысяч. Один улов мошенника здесь не такой и большой, зато желающие попасться часто встают в очередь.

Внимание со стороны красивой девушки/парня

На этот крючок мошенники чаще всего ловят завсегдатаев сайтов знакомств. Но на развод можно попасться и буквально на ровном месте. Схема всегда одна: вам пишет красотка или красавчик, втирается в доверие. Будущей жертве льстит интерес, начинается общение, переходящее в ненавязчивый флирт — то, чего многим не хватает в повседневной жизни. И вот, однажды, возможно даже накануне первой и такой долгожданной встречи мошенник просит денег — с возвратом, естественно, буквально до завтра. На сленге мошенников это называется «крутить лохов».

Опытные «крутилы», впрочем, разовыми успехами не довольствуются. Они постепенно выманивают у жертв внушительные суммы, мастерски вписываясь в образ изображаемого персонажа: шлют фейковые фото, записывают голосовые сообщения, тоже фейковые. Чем больше жертва привыкает к общению, тем больше шансов ободрать её как липку.

Страх лишиться денег

Эту слабость давно и успешно эксплуатируют мошенники, выдающие себя за сотрудников банков. Поскольку сейчас банковские карты есть почти у каждого, то почти каждый сталкивался с попыткой развода. Многие держат на картах солидные суммы, а некоторые и вовсе не пользуются наличными. Поэтому новость о блокировке или аресте счёта ввергает в панику и побуждает совершать необдуманные действия – например, сообщать CVC-код и срок действия карты фальшивому сотруднику банка.

В период повышенных трат накануне праздников или резких изменений курса валют, когда учащается использование банкоматов, активность «мошенников-банкиров» обычно усиливается.

Сострадание

Речь о псевдосборах средств на лечение детей, помощь беженцам, пенсионерам, животным. Ко всему этому часто прилагаются душераздирающие текст и фотографии.

Мошенники ловко задействуют информационный контекст и нашу эмоциональность: «ну вы же хорошо знаете, как обстоят дела», «помогите сейчас, завтра будет поздно», «чашка кофе — цена жизни» и т. д. Тем самым они ненавязчиво внушают чувство вины, которого у вас не было ещё пять минут назад. Многие отправляют деньги не столько из жалости, сколько от нежелания остаться бездушным в своих же глазах.

Мы ни в коем случае не призываем перестать оказывать помощь тем, кому она нужна. Просто всегда давайте себе время на раздумье и возможность убедиться, что вы не стали мишенью мошенника.

Как не стать жертвой мошенников?

Не стоит идти на поводу собственной паники и принимать решения в состоянии стресса. Козырная карта мошенника — ваше эмоциональное действие в условиях цейтнота. Всегда твёрдо требуйте время на подумать, посоветоваться, если допускаете, что столкнулись с реальной проблемой, а не обманом. Просите перезвонить/написать через полчаса — этого зачастую хватает на то, чтобы немного прийти в себя, с кем-то поговорить, проверить факты и прийти к взвешенному решению.

Стоит обсудить с родственниками стратегию поведения. Например, придумать кодовое слово и договоритесь называть его в случае беды. Даже хорошо имитирующие голоса мошенники не пройдут такую проверку и выдадут себя.

Если в друзья к вам стучится кто-то симпатичный, проверьте его аватар поисковыми системами. Во многих случаях мошенники не заморачиваются и ставят фото моделей, которые легко пробиваются через Google и Яндекс. Использование одного фото в профилях разных людей — тоже признак мошенничества.

Раз и навсегда запомните – секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон, предназначены только для держателя карты. Ни при каких обстоятельствах не называйте секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон.

Скептически относитесь ко всем сообщениям из разряда «Поздравляем! Вы выиграли...». Честные организаторы розыгрышей отправляют все призы за свой счёт или как минимум наложенным платежом.

Проверяйте достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся перед тем, как отправить перевод. Рассуждайте так: «Да, я хочу помочь, но не мошеннику. Сначала всё проверю».

Вариант для продвинутых. Если вы поняли, что на том конце провода мошенники, можно «осложнить» их жизнь и «наказать» их. Можно тянуть время, называть несуществующий номер карты или придуманный код. А также соглашаться в самом начале, что транзакция ваша, а дальше слушать нецензурную брань. Настоящие банковские работники не матерятся. Кстати, если аферисты поймут, что вас не обмануть, вполне возможно, что они поставят соответствующую отметку напротив вашего номера и больше звонить не будут.

В заключение напоминаем, как важно в это непростое время придерживаться нескольких правил по соблюдению информационной безопасности

Не открывать в электронной почте писем, отправленных с незнакомых адресов, не пересылать знакомым и родственникам информацию с недостоверными данными, не публиковать свои данные в интернете без необходимости, поменять простые пароли на более сложные для личных аккаунтов в соцсетях. Также необходимо установить или обновить антивирусные программы на домашних и рабочих компьютерах.