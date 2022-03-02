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общество

В новосибирской школе № 63 отремонтировали спортзал

Фото В новосибирской школе № 63 отремонтировали спортзал
Фото В новосибирской школе № 63 отремонтировали спортзал

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирске закончили капитальный ремонт в спортивном зале в школе № 63.

В Новосибирске отремонтировали и открыли спортзал № 63 благодаря дофинансированию. В образовательном учреждении проходил капитальный ремонт, который не смогли завершить из-за нехватки средств.

Фото В новосибирской школе № 63 отремонтировали спортзал 2

В школе № 63 с углублённым изучением английского обучаются более 1 100 детей. Летом 2021 года в учреждении начался капитальный ремонт спортзала, который должны были завершить к началу учебного года. Однако из-за нехватки средств без ремонта остались раздевалки, тренерская и душевые. Как рассказывал директор школы, на завершение этих работ требовались дополнительные 1,3 млн рублей.

Фото В новосибирской школе № 63 отремонтировали спортзал 3

В итоге к 1 сентября из-за перебоев в финансировании ремонт в спортивном зале завершить не успели. Как отмечают в администрации учреждения, это создавало большие проблемы для школы и её учеников. Однако депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатoв совместно с депутатом Заксобрания Евгением Подгорным и депутатом горсовета Александром Бестужевым смогли добиться дофинансирования.

Фото В новосибирской школе № 63 отремонтировали спортзал 4

Благодаря запросам депутатов были проведены совещания в региональном правительстве и мэрии Новосибирска. В результате школе были выделены необходимые средства из бюджета области (2,8 млн рублей – в 2021 году) и города (420 тысяч рублей – в 2022 году).

После дофинансирования спортивный зал был полностью отремонтирован и открыт в феврале 2022 года.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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