Военная операция на Украине: последние новости на утро 2 марта﻿

Фото пресс-службы УНМ ДНР

2 марта – седьмой день военной спецоперации РФ на территории Украины по демилитаризации страны. О главном к этому часу – в утреннем дайджесте от Сиб.фм.

Военные действия

Войска ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья Азовского моря.

Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован.

Вооружённые силы ЛНР с начала проведения операции продвинулись вглубь обороны противника на расстояние до 61 км и взяли под контроль населённые пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка.

За минувшие сутки Вооружённые силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования: поражены 2 аэродрома и 3 радиолокационных поста противовоздушной обороны.

Всего с начала операции на территории Украины поражены 1335 объектов военной инфраструктуры.

43 пункта управления и связи ВС Украины.

395 танков и других боевых бронированных машин.

59 реактивных систем залпового огня.

179 орудий полевой артиллерии и миномётов.

286 единиц специальной военной автомобильной техники.

Санкции

Компания Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.

Apple остановила продажу всех товаров на территории РФ, а также ограничила работу Apple Pay и других сервисов.

Президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства страны для российских самолётов.

Автоконцерн Ford заявил о приостановке своей деятельности в России.

BMW приостанавливает производство автомобилей в России и поставку машин бренда на территорию РФ.