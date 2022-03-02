Военная спецоперация на Украине: все главные события 2 марта

Фото с сайта Минобороны РФ (носит иллюстративный характер)

Онлайн-трансляция военных событий, санкций, мнений по ситуации на Украине, где продолжается российская спецоперация по демилитаризации страны.

2 марта – седьмой день проведения военной спецоперации РФ на территории Украины. Следим за происходящим в режиме онлайн.

09:15 Президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства страны для российских самолётов

09:05 За минувшую ночь были обстреляны 6 населённых пунктов на территории ЛНР, сообщили в Совместном центре контроля и координации республики

08:43 Компания Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний

08:07 Apple остановила продажу всех товаров на территории РФ, а также ограничила работу Apple Pay и других сервисов