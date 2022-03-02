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ВТБ Капитал Инвестиции запустил ежедневные войсчаты для инвесторов

Фото ВТБ Капитал Инвестиции запустил ежедневные войсчаты для инвесторов
Фото ВТБ Капитал Инвестиции запустил ежедневные войсчаты для инвесторов

Фото pixabay.com

На этой неделе эксперты ВТБ Капитал Инвестиции ежедневно в 19:00 отвечают на вопросы инвесторов в Telegram-канале «ВТБ Мои Инвестиции» в формате войсчатов.

Подписчики канала могут задать любой вопрос в прямом эфире или прислать его в чат-бот. Инвестиционные консультанты и аналитики объясняют, что делать инвестору в текущей ситуации, как ребалансировать свой портфель. Вчера состоялся первый войсчат, который слушали более 4500 человек.

«В текущей ситуации очень непросто и нашим клиентам, и инвесторам других брокеров, поэтому стараемся максимально помочь, предоставить доступ к информации, аналитике, профессиональному взгляду на происходящее. Надеемся, что наши войсчаты станут хорошей возможностью прояснить многое для себя и получить ответы на самые беспокоящие вопросы», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, новости, касающиеся обслуживания клиентов, и ответы на самые частые вопросы собраны на странице брокера на сайте ВТБ.

Самая полезная информация для клиентов:

broker.vtb.ru

telegra.ph

Телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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