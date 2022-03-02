ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Банк ВТБ принял решение о повышении процентных ставок по сберегательным продуктам, в том числе и по валютным депозитам. Изменения вступают в силу 2 марта.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, ставка по рублёвому вкладу значительно увеличится. Средства на депозите размещаются на срок 6 месяцев без опций снятия и пополнения. Максимальная доходность доступна как при открытии депозита в «ВТБ Онлайн», интернет-банке и устройствах самообслуживания, так и в офисах.

ВТБ также принял решение об увеличении ставок по валютным сбережениям. Доходность по краткосрочному вкладу в долларах и евро при размещении на 3 месяца также вырастет. Это позволит получить максимальную выгоду от валютных накоплений в рамках классических сберегательных инструментов.

Кроме того, повысилась базовая ставка по накопительному счёту «Сейф», который позволяет гибко управлять сбережениями и получать доходность на уровне лучших ставок по депозитам. Проценты по счёту начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Этот счёт пользуется повышенной популярностью у клиентов: с момента запуска продукта в декабре клиенты ВТБ открыли порядка 400 тыс. таких счетов, в том числе 130 тыс. – после последнего повышения ставки 28 февраля. Для клиентов, у которых уже открыт накопительный счёт «Сейф», ставка повысится автоматически.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в обычном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объёме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объёме.