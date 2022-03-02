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экономика

ВТБ повышает ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей

Фото ВТБ повышает ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей
Фото ВТБ повышает ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей

Фото pixabay.com

ВТБ значительно повысил процентные ставки по продуктам срочного привлечения для клиентов среднего и малого бизнеса. Ставки подрастут по всей линейке рублёвых депозитов для предпринимателей.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, базовая ставка по депозиту «Овернайт» увеличилась сразу более чем на 10 процентных пунктов. Уже на следующий день клиент может получить средства с начисленными процентами. Такая возможность позволяет оперативно управлять ликвидностью и ежедневно получать дополнительный доход.

Линейка депозитов ВТБ для предпринимателей включает семь предложений c различными условиями управления средствами, ставками и сроками размещения. «Универсальный» позволяет клиентам выбрать периодичность выплаты процентов и досрочно расторгнуть сделку. «Фиксированный» предусматривает досрочное расторжение по фиксированной ставке. «Гибкий» депозит опционален в части пополнения и частичного снятия средств, «Овернайт» подходит для размещения на один рабочий день. «Авансовый» депозит предусматривает выплату процентов в начале срока, а «Залоговый» выступает в роли обеспечения по кредитам и гарантиям. Клиенты также могут получать доход по неснижаемым остаткам на расчётном или специальном счетах.

Денежные средства, размещённые на депозитах, подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177–ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Подробная информация − на сайте ВТБ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

малый бизнес
ВТБ
предприниматели
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