«Железный аргумент» для женского здоровья: эффективные способы борьбы с дефицитом железа

Фото предоставлено компанией ANTLER
По мнению медиков, женщины чаще всего страдают от железодефицитной анемии. В юном возрасте это может быть связано с несбалансированным питанием, диетами и обильными месячными, у молодых женщин анемия проявляется во время беременности и кормления. После 35 лет дефицит железа возникает при гинекологических проблемах или в результате заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Железо – важнейший элемент, входящий в состав гемоглобина, необходимый для кислородного обмена и клеточного дыхания всех тканей организма.
Первые клинические симптомы анемии проявляются как слабость, вялость, усталость, головокружение. Это уже декомпенсированный период, когда расходуется запас железа в тканях. Далее симптомы нарастают, изменяются вкусовые пристрастия, появляется ломкость ногтей, выпадение волос, проявляются колющие боли в сердце, могут быть обмороки. А при длительной гипоксии страдают органы и ткани, возрастает нагрузка на сердце и лёгкие, нарушается иммунный статус, повышается восприимчивость к инфекциям.
В этом случае одним питанием уже не обойтись, необходимо принимать дополнительно препараты железа. Самым физиологичным будет дополнительный приём препаратов гемового железа вместе с пищей. Желательно, чтобы препарат включал также аскорбиновую кислоту, она улучшает всасывание железа в кишечнике, ускоряет встраивание в гемоглобин и участвует в высвобождении железа из тканевого депо.
Альтернативой химически синтезированным фармакологическим препаратам железа является природный донатор железа, витаминов и микроэлементов – пантогематоген. Это эффективный источник гемового железа, получаемый из пантовой донорской крови благородного марала.
Компания ANTLER выпускает жидкий пантогематоген по специальной технологии, сохраняющей максимальную активность веществ. При этом компания использует сырьё с собственного маральника.
В пантогематогене сложнейший биохимический состав, куда, помимо железа, входит обширный витаминно-минеральный комплекс, микро- и макроэлементы, незаменимые аминокислоты, стволовые клетки и факторы роста. Это адаптоген животного происхождения с мягким регулирующим действием, который повышает общую устойчивость к неблагоприятным факторам.
Исследования показали, что употребление пантогематогена:
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