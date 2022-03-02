Жительница Красноярска спрятала в трусах 75 граммов героина - sib.fm

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Жительница Красноярска спрятала в трусах 75 граммов героина

Фото Жительница Красноярска спрятала в трусах 75 граммов героина
Фото Жительница Красноярска спрятала в трусах 75 граммов героина

Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Канске 25-летняя девушка пыталась пронести в нижнем белье 26 свёртков героина.

В Красноярском крае полицейские задержали девушку, которая работала курьером и пыталась пронести в нижнем белье 26 свёртков героина. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт и распространение наркотиков. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

25-летняя девушка работала курьером и делала закладки по точкам. В день задержания она доставляла героин жителю Канска. Наркотики сибирячка прятала в нижнем белье, предварительно завернув в изоленту.

Полицейские задержали сбытчицу, когда она выкладывала свёртки. Вскоре ещё один пакетик обнаружили в одном из подъездов многоквартирного дома в центре Канска. В пакетиках оказалось более 75 граммов героина, что является крупным размером. Кроме того, у девушки изъяли электронные часы, мобильный телефон и банковскую карту – всё это она носила с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.

Как сообщили в полиции, ранее женщина нигде не работала, а также имеет судимость за кражи. На данный момент её заключили под стражу на время расследования уголовного дела.

Напомним, ранее в Новосибирске полицейские задержали двух девушек почти с 3 кг героина.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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