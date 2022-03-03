Mastercard и Visa превратятся в кусок пластика? Что будет с деньгами россиян после отключения SWIFT - sib.fm

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Санкции со стороны Запада продолжаются. Европа и США говорят о том, что готовы отключить Россию от системы глобальных межбанковских переводов SWIFT. Позже появились слухи о том, что вслед за этим нашу страну могут отключить и от международных платежных систем — Visa и MasterCard. В материале Сиб.фм мы расскажем, чем грозят такие санкции и как они могут повлиять на денежные накопления.

По данным Центрального Банка, всего на территории Российской Федерации выпущено почти 300 миллионов банковских карт. Из них три четверти — это карты платежных систем Visa и MasterCard. На долю национальной платежной системы «Мир» приходится лишь 23%. Хотя она постоянно растет.

Если эти платёжные системы отключат, то совершить операции по этим карта будет невозможно, так как не будет связи с оператором платежной системы. То есть при совершении покупки деньги из одного банка (например, того, где лежат ваши деньги) не могут попасть в другой (того, где находится, например, счет магазина).

Однако несколько лет назад российские власти подстраховались и внесли поправки в закон. И теперь внутренние операции по картам VISA и MasterCard переданы в ведение Национальной системы платежных карт. Соответственно, при введении санкций этими картами можно будет пользоваться внутри страны.

Макроэкономист, финансист Михаил Королюк уточнил, что если нас всё же отключат от VISA и MasterCard, то возникнет проблема с электронными платежами и пользоваться такой картой вы не сможете. Однако найти выход из этой ситуации всё же можно.

«Это дело решаемое. В этом случае банк просто выпустит мне другую карту — например, платежной системы «Мир», — пояснил финансист.

Специалист уточнит, что даже если ваша карта заблокируется, то с деньгами, лежащими на ней, ничего не случится.

«Они же лежат не на карте, а на счете в конкретном банке. Деньги оттуда никуда не денутся», — сказал Михаил Королюк.

Причем не имеет значения, в долларах они хранятся или в рублях. Карта — это лишь пластиковый ключ к счету. И чтобы заново получить к нему доступ, нужно будет просто поменять карту. Поэтому в том, чтобы бежать и снимать деньги с банковской карты, никакого практического смысла нет.

Кроме того, другая проблема с которой можно столкнуться, это оплата такими платёжными системами за рубежом.

«Даже если подстраховка законодателей сработает и уже выпущенными картами VISA и MasterCard можно будет пользоваться внутри страны, они будут полностью бесполезны за рубежом. Карта «Мир» тоже особо не поможет. Ее хоть и принимают на всей территории России и в некоторых соседних странах, но глобальной эта платежная система пока не стала», — говорит эксперт.

В этом случае лучше взять наличные доллары и евро, а при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах, — пользоваться электронными кошельками (например, QIWI или Яндекс.Деньги).

Введут ли такие ограничения на самом деле пока неизвестно. Так как до этого против России применялись точечные санкции против конкретных лиц или отдельных организаций, либо все ограничивалось лишь угрозами.

«Международные платежные системы ориентированы на частных лиц. Если их отключат, это будет очень грубым вмешательством, применением оружия неизбирательного поражения, от которого в основном пострадает, скажем так, мирное население. Поэтому плохо представляю себе, как их могут отключить», — считает Михаил Королюк.

При этом VISA и MasterCard всеми силами держатся за все еще растущий российский рынок. Ведь с каждой транзакции они получают процент. И идти на поводу у политиков в ущерб собственным бизнес-интересам эти коммерческие компании явно не захотят. Если их, конечно, не вынудят к этому.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что Сбер вновь существенно повысил ставки по вкладам. Центробанк рассказал, что будет со сбережениями россиян после введения санкций, а также Сбербанк увеличил объём ипотеки почти на 40 %.