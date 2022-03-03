«Сибирь» проиграла в матче плей-офф «Салавату Юлаеву» - sib.fm

ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» проиграла первый матч плей-офф с «Салаватом Юлаевым» со счетом 1:2.

Хоккеисты «Сибири» проиграли матч плей-офф команде из Уфы «Салават Юлаев». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу уфимских хоккеистов.

2 марта прошел первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. Хоккеисты «Сибири» сыграли с командой из Уфы «Салават Юлаев» и потерпели поражение со счетом 1:2.

«Бились, старались, выстояли в меньшинстве трижды, но соперник сумел забить больше – проигрываем в первом матче плей-офф», – сообщили представители ХК «Сибирь».

Единственную шайбу в новосибирской команде забросил Антон Шенфельд. В составе «Салавата Юлаева» первый гол забил Николай Кулемин, второй – Степан Санников.

Следующий матч «Сибири» пройдет 4 марта.